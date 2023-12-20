«Мы ревели всем залом». Почему на Урале погиб 14-летний боксер и кто за это ответит

— Этот турнир не был согласован с областной Федерацией бокса, — написал в своем телеграм-канале Умар Кремлев. — В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, которые устраивают левые организации с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий! Уверяю, что все виновные будут найдены и понесут ответственность!

Причина смерти

На ринге Тимофей получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал. Но, изучив видео с турнира, эксперты заявили, что ребенок умер не из-за этого.

— Я думаю, там было кровоизлияние в голову, удары в печень не были эффективными, — высказался олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. — На моих глазах это не первая смерть на ринге, очень похоже на кровоизлияние в голову.

