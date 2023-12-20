«Мы ревели всем залом». Почему на Урале погиб 14-летний боксер и кто за это ответит

В Первоуральске Свердловской области 14-летний боксер скончался после боя на ринге. Это произошло
Смертельный бой
Погибший Тимофей был опытным спортсменом. Он занимался боксом с восьми лет, в 2022 году выиграл областные соревнования, а в 2024-м планировал участвовать во всероссийском чемпионате. К городскому первенству мальчик относился очень серьезно, вспоминают друзья. С боксером, который оказался его противником в последнем бое, Тимофей не в первый раз встречался на ринге и часто ему проигрывал.
— Это были первые такие крупные соревнования в нашем городе. Первые соревнования, на которых поставили большой ринг. Мы собирали его все вместе, Тимофей тоже его собирал. Он выступал в категории 70 килограммов. Для него реванш был очень важен. Он был левшой, и в этом было его преимущество, — рассказал друг погибшего Эдуард.
Роковой поединок снимали на видео. Тимофей сначала уверенно вступил в бой, но вскоре перестал отвечать на удары соперника. По словам зрителей, судья не сразу заметил, что мальчику плохо. И остановил бой лишь спустя несколько секунд.
— Когда он начал облокачиваться на канаты, мне стало страшно. Он упал. Я вышел из зала, не смог на это смотреть, — рассказывает юный боксер Эдуард.
Противник Тимофея сначала не понял, что произошло, и поднял руки, радуясь победе. Зрители тоже начали аплодировать. Но быстро умолкли. Вместо оваций по залу разнеслись крики: «Вызывайте скорую».
— Мы ревели всем залом. Пацан правда хороший, не курил, энергетики не пил. Был с юмором. У него не было таланта в боксе, было желание и упорство. Он пахал как не в себя. Мы все запомним его на всю жизнь. Отличный был парень, мы его все любили и любим, — рассказал знакомый подростка.
Организация соревнований
По правилам на спортивных соревнованиях всегда должны присутствовать медики. На первоуральском первенстве по боксу дежурил только один врач, который сразу бросился на помощь Тимофею. А скорой на площадке почему-то не было. Организаторам пришлось вызывать бригаду, она оказалась на месте довольно быстро, но машина не смогла проехать к зданию из-за шлагбаума. На записи с камер наблюдения видно, что подбежавший мужчина силой поднял его, чтобы открыть путь врачам. Фельдшер к этому времени уже собрался бежать к пациенту.
В администрации Первоуральска заявили, что у погибшего спортсмена были все необходимые справки и допуск к соревнованиям. Его друзья подтверждают: за несколько дней до турнира он прошел медкомиссию в городской детской поликлинике. Документы сейчас проверяют следователи, как и организацию первенства. Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своих соцсетях жестко высказался об этих соревнованиях.
— Этот турнир не был согласован с областной Федерацией бокса, — написал в своем телеграм-канале Умар Кремлев. — В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, которые устраивают левые организации с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий! Уверяю, что все виновные будут найдены и понесут ответственность!
Причина смерти
На ринге Тимофей получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал. Но, изучив видео с турнира, эксперты заявили, что ребенок умер не из-за этого.
— Я думаю, там было кровоизлияние в голову, удары в печень не были эффективными, — высказался олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. — На моих глазах это не первая смерть на ринге, очень похоже на кровоизлияние в голову.
Следователи пока не раскрыли результаты судмедэкспертизы, но, по информации издания SHOT, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа.
— Большое значение имеет предыстория травмы, — считает спортивный судья международной категории Ярослав Ренев. — В прошлом году у нас был подобный случай в Челябинской области. Скончался молодой боксер. Мы создавали специальную комиссию из судей разных категорий из разных регионов. Долго смотрели бой, что там и где произошло. У него было кровоизлияние. А он до этого провел турниры по кикбоксингу. И там пропустил какие-то удары. Тренер не знал этого.
Что грозит боксеру, который нанес удар?
Подросток, который был с Тимофеем на ринге, до этого часто встречался с ним в поединках. Они занимались в одном городе и были в одной весовой категории. Вопрос, который сейчас волнует родителей юных боксеров в Первоуральске: грозит ли какое-то наказание противнику погибшего Тимофея. По мнению Ярослава Ренева, в случившемся нет вины мальчика.
— Он боксировал по правилам соревнований, ничего не нарушил. Единственное, что грозит мальчику, — это серьезная психологическая травма. Он сначала не понял, что произошло, и поднял руки, а потом подошел, принял участие в помощи. Это не хамское поведение на ринге, он хороший, воспитанный боксер, — считает судья. — Бой шел именно боксерский, без эмоциональной агрессии, когда бывает, что не слышат команд рефери. Здесь не было такого, был корректный поединок.
По словам родителей юных боксеров, которые занимались вместе с Тимофеем, его противник тяжело переживает эту трагедию. Под постом о смерти подростка, размещенным в городском паблике, он написал: «Спи спокойно, родной».
— Дети в шоке. Ревут даже те, кто не знал и не общался с Тимофеем, — рассказала мама одного из боксеров. — Я не знаю, как остальные, а мы теперь вряд ли будем заниматься этим спортом профессионально. Дети боятся теперь бить друг друга, а как без этого они будут побеждать.
Похороны погибшего боксера
Прощание с 14-летним Тимофеем пройдет в Первоуральске 21 декабря. Все расходы взяли на себя администрация города и областная Федерация бокса. На похороны придут друзья подростка из секции и одноклассники. Мальчик учился в восьмом классе 32-й школы.
— Мы пойдем на похороны всем классом, — рассказал одноклассник Тимофея.
Тимофей занимался боксом в городском Центре развития детей и молодежи. Именно в его здании и проходили соревнования. После смерти мальчика на входе установили стихийный мемориал. Рядом с фотографией боксера лежат его перчатки и стоят цветы.
Это не первая подобная трагедия в Первоуральске. В 2021 году 16-летний боксер умер во время тренировочного спарринга.