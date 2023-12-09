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Люди могут выйти из подъезда: в Ленинском районе по улице полилась вода — она залила тротуары

Предположительно, в одном из домов лопнула труба

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Вода залила дороги и тротуары

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В Новосибирске на улице Блюхера вода полилась по улице. Как рассказала читательница НГС Татьяна, вода течет рекой по тротуарам, все залито.

Читатель НГС Артем рассказал, что вода распространяется в квартале между Карла Маркса и Блюхера.

—Аварийных бригад не вижу. 051 дозвониться не могу — никто трубку не берет. Затопило все подходы к подъездам. Люди могут выйти, — рассказал НГС Артем.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Вода перекрыла выходы из подъездов

Видео: Читатель НГС

В телеграм0канале «Новосибирск с огоньком» рассказали, что прорыв может быть связан с лопнувшей трубой в тамбуре подъезда дома на Блюхера, 6.

В пресс-службе СГК объяснили, что эта авария произошла не на их теплосетях. Корреспондент НГС связалась с аварийной службой Горводоканала. Там объяснили, что комментарий сможет дать пресс-служба. Номера телефона пресс-службы корреспондент на сайте не нашла. До управляющей компании НГС дозвониться не смог.

На этой неделе в Новосибирске 24 дома и один детский сад остались без отопления и горячей воды в момент, когда город начал погружаться в мороз. Это произошло из-за повреждения внутриквартального трубопровода на пересечении улиц Котовского и Широкой.

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ВодаПрорывНовосибирскЛенинский район
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