Люди могут выйти из подъезда: в Ленинском районе по улице полилась вода — она залила тротуары

В Новосибирске на улице Блюхера вода полилась по улице. Как рассказала читательница НГС Татьяна, вода течет рекой по тротуарам, все залито.
Читатель НГС Артем рассказал, что вода распространяется в квартале между Карла Маркса и Блюхера.
—Аварийных бригад не вижу. 051 дозвониться не могу — никто трубку не берет. Затопило все подходы к подъездам. Люди могут выйти, — рассказал НГС Артем.
В телеграм0канале «Новосибирск с огоньком» рассказали, что прорыв может быть связан с лопнувшей трубой в тамбуре подъезда дома на Блюхера, 6.
В пресс-службе СГК объяснили, что эта авария произошла не на их теплосетях. Корреспондент НГС связалась с аварийной службой Горводоканала. Там объяснили, что комментарий сможет дать пресс-служба. Номера телефона пресс-службы корреспондент на сайте не нашла. До управляющей компании НГС дозвониться не смог.
На этой неделе в Новосибирске 24 дома и один детский сад остались без отопления и горячей воды в момент, когда город начал погружаться в мороз. Это произошло из-за повреждения внутриквартального трубопровода на пересечении улиц Котовского и Широкой.