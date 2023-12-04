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Улетел в кювет и потерял багаж: на трассе в Кузбассе столкнулись две фуры — фото последствий

Один из автомобилей с новосибирскими госномерами

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Грузовые автомобили частично перекрыли путь

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В Кемеровской области две фуры столкнулись на трассе Р-255 недалеко от Мариинска. Как сообщают в группе «АСТ-54» во Вконтакте, Один из участников аварии — Volvo — имеет новосибирские госномера.

У второго грузового автомобиля — Krone — госномера Нижнего Новгорода. Как можно увидеть на фото Krone от удара улетел в кювет, а вещи из его прицепа оказались на дороге. На месте работает ГИБДД по Кемеровской области. Как уточняет подписчик «АСТ-54», ДТП обошлось без пострадавших.

Корреспондент НГС позвонила в пресс-службу ГИБДД по Кемеровской области. На момент публикации комментария не было.

В воскресенье в Новосибирске области на Северном объезде собралась километровая пробка недалеко от села Сокур. Жители пожаловались на фуру.

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ФурыКузбассДТПНовосибирская область
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