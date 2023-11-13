Автобус столкнулся с фурой на Алтае — он ехал из Новосибирска

Вечером 13 ноября в Алтайском крае произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщили в телеграм-канале «Инцидент Барнаул», на участке столкнулись рейсовый автобус и фура.
Авария произошла вблизи поворота на Белоярск, указано в сообщении. По данным 2ГИС, автомобили столкнулись на Чуйском тракте на перекрестке с улицей Советов. Пользователи сервиса опубликовали фотографии с места происшествия.
В регионе произошло ДТП с участием рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Новосибирск-Барнаул». Как сообщили в издании «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадал водитель грузовика.
По предварительным данным, в 19:30 часов водитель грузового полуприцепа Volvo ехал со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту «Новосибирск-Барнаул», сообщили в издании со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Между тем прокуратура Алтайского края уточнила, что автобус остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, после чего в его заднюю часть врезалась машина. По предварительной информации, в пассажирском транспорте находились 12 человек. За медицинской помощью обратился водитель фуры.
В ноябре в Новосибирской области произошло ДТП с автобусом. В аварии пострадал один человек.