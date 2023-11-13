Дочь экс-чемпиона мира по боксу из Кузбасса Григория Дрозда погибла после ссоры с семьей

Дочь уроженца Кузбасса, бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла в Москве. Об этом пишут наши коллеги из NGS42.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT, девочка выпала из окна на
Трагедия случилась вечером
Через некоторое время родители заглянули в комнату к семикласснице, но там никого не было, а окно оказалось открыто. Тело девочки обнаружили под окнами с характерными для падения с высоты травмами. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, что случилось. Семья не состояла на учете и считается благополучной.
В соцсетях Григорий Дрозд рассказывал, что его дочь увлекалась искусством и занималась волейболом.
Григорий Дрозд родился в шахтерской семье в Прокопьевске. Является заслуженным мастером спорта по тайскому боксу. За время спортивной карьеры стал чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу, чемпионом мира по версии WBC (2014–2016). О завершении карьеры объявил в 2017 году. В 2020 году женился второй раз, при этом дочь и сын от первого брака остались жить с ним.
Сегодня стало известно, что вечером 12 ноября в Новосибирске из дома на улице Титова выпал полуторогодовалый мальчик, он выжил.