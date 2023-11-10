«Пойду скорую помощь вызову ей»: в Красноярске вышедший на пенсию полковник зарезал супругу, пока та спала

В Красноярске полковник-пенсионер зарезал супругу, пока та спала, сообщают наши коллеги из NGS24.RU. За неделю до убийства он пытался задушить женщину. Мужчина подозревал жену в изменах и постоянно ревновал, но, как говорит соседка, измен не было, он всё выдумывал.
Александр (80 лет) и Галина (77 лет) были женаты больше 40 лет, рассказывает соседка, жили на Мира, 3. В нулевые годы мужчина работал в военкомате Железнодорожного и Октябрьского районов, был полковником, потом ушел на пенсию и стал подрабатывать охранником. В перерывах между сменами злоупотреблял алкоголем, с этого и начались проблемы в семье. Во время пьянок Александр избивал супругу из-за ревности, Галина жаловалась на побои соседке, показывала синяки, но не обращалась в полицию. За неделю до трагедии соседи услышали крики и выбежали на лестничную клетку. Там сидела Галина вся в слезах.
— На той неделе он ее душил. Мы не видели, только услышали, что шум большой. Она вырвалась и села сюда [на лавочку в подъезде], плачет, у нее на шее следы были, и, говорит, платком, на голову который, он ее душил. Всей семьей мы выскочили, он [супруг Галины] стоит в дверях, я говорю: «Александр Иванович, что вы делаете с ней?» Он говорит: «А я ничего не делаю, что она наговаривает». Он потом ушел, она [Галина] сказала: «Душил он меня». Следы видно было на шее, — вспоминает соседка.
После этого Галина решила уехать от тирана в Боготол к сестре, рассказала о поездке соседке. Пока женщины беседовали, сзади незаметно подкрался Александр с бутылкой в руках и, видимо, услышал диалог. Это было 7 ноября.
— Она пришла ко мне в 8 часов, зашла и говорит: «Я уеду завтра в Боготол к сестре», и он [Александр] заходит с бутылкой, говорит: «О чем вы разговаривали?» Галя сказала: «О кастрюле мы говорили». А потом часов в 10 внучка моя выбежала [на лестничную клетку] и говорит: «Александр Иванович что-то делает с Галей, она так кричит, так кричит». Мы выбежали, дверь была закрыта, мы стучали, он не открыл. Потом тишина. Я говорю: «Вызывайте милицию, он ее убьет». Он открыл на третий раз и уже одетый был. Пойду, говорит, скорою помощь вызову ей, — продолжает соседка.
Но вместо вызова врача Александр зашел домой к соседке и рассказал, что как-то видел Галину с мужем этой соседки, которого 13 лет нет в живых. Женщина не поверила тирану, также она добавила, что он был выпивший, но не сильно.
Другая соседка в этот момент вбежала в квартиру супругов и увидела Галину на полу в луже крови, женщина не подавала признаков жизни. По словам соседки, Галина, вероятнее всего, спала, когда муж напал на нее, и проснулась от боли.
В Следственном комитете NGS24.RU подтвердили факт убийства, также сообщили, что у женщины было четыре ножевых ранения — три в спину и одно в грудь. Александр сначала не признавался в расправе над супругой, говорил, что не при чем. Но потом всё же признался. На мужчину завели уголовное дело об убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По информации нашего источника, в декабре 2022 года Александр перенес сильный инсульт, после чего начал ревновать Галину и подозревать в изменах, тогда же пошли первые побои. Известно, что мужчину отправили на обследование к психологу и психиатру, экспертиза покажет, был ли он вменяем на момент совершения преступления.
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