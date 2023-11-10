«Пойду скорую помощь вызову ей»: в Красноярске вышедший на пенсию полковник зарезал супругу, пока та спала

После этого Галина решила уехать от тирана в Боготол к сестре, рассказала о поездке соседке. Пока женщины беседовали, сзади незаметно подкрался Александр с бутылкой в руках и, видимо, услышал диалог. Это было 7 ноября.



— Она пришла ко мне в 8 часов, зашла и говорит: «Я уеду завтра в Боготол к сестре», и он [Александр] заходит с бутылкой, говорит: «О чем вы разговаривали?» Галя сказала: «О кастрюле мы говорили». А потом часов в 10 внучка моя выбежала [на лестничную клетку] и говорит: «Александр Иванович что-то делает с Галей, она так кричит, так кричит». Мы выбежали, дверь была закрыта, мы стучали, он не открыл. Потом тишина. Я говорю: «Вызывайте милицию, он ее убьет». Он открыл на третий раз и уже одетый был. Пойду, говорит, скорою помощь вызову ей, — продолжает соседка.

