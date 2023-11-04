«А как ее без головы положат? Гроб не будут открывать?» Священник в Татарстане убил жену на глазах 8-летней дочери

— До сих пор кажется, что меня сейчас встряхнут, разбудят и всё это окажется страшным сном, — шептала одна прихожанка церкви соседке, которая кивала в ответ. — Ну не бывает же так, как будто кино, не могло у нас такое случиться!



Некоторые теребили в руках красные и белые гвоздики, люди разбились на кучки и обсуждали трагедию. Новые прихожане продолжали заполнять пятачок перед храмом, в котором активно готовились к прибытию тела несчастной. Внутри здания ставили свечки за упокой матушки и за здравие ее детей — Даниила и Иоанны.