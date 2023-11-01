«Там был мальчик в инвалидной коляске». Директор аэропорта Махачкалы — о том, как прятал пассажиров от разъяренной толпы

Корреспонденты MSK1.RU поговорили с гендиректором аэропорта Махачкалы Саидом Рамазановым. Он рассказал о том, как прятал пассажиров от разъяренной толпы, кто был среди бунтовщиков и какие убытки в итоге понесла воздушная гавань.

— Как вы узнали, что в аэропорту произошло ЧП?

— О нем многие знали изначально, информация распространялась в соцсетях. Я сразу сообщил в МВД и ФСБ о том, что такая информация есть, они подтянули силы: сотрудники МВД к пяти часам уже были в аэропорту. Под сотню человек было, потом появилось усиление службы транспортной и авиационной безопасности. Все слабые места постарались укрепить.