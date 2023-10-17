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Угрожали и ставили «на счетчик»: «ашановских» подростков обвинили в вымогательствах

Дело против них передадут в суд

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В Новосибирске будут судить группу подростков, которых обвиняют в вымогательстве

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В Новосибирске будут судить трех подростков по обвинению в том, что они вымогали деньги у детей в торговом центре и ставили их «на счетчик». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В феврале родители учеников школы № 78, а также жители микрорайонов № 4 и № 5 заявили, что трое подростков вымогали разные суммы денег у их детей и угрожали им. Кроме того, по информации прокуратуры, обвиняемые применяли насилие.

Хулиганы именовали себя «ашановской» группировкой (по наименованию ТЦ на улице Курчатова). Их боялись и школьники, и взрослые. Полиция и прокуратура проводили проверку.

Подростков обвиняют по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). 17 октября в прокуратуре сообщили, что уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Калининский районный суд Новосибирска.

В начале октября группа подростков избила ребенка на нижнем этаже парковки у «Ашана» на Родниках. Местная жительница рассказала, что это не первый случай.

В июне НГС писал о том, что капитан полиции забрал паспорт у гражданки Вьетнама и потребовал 250 тысяч за возврат. Силовик вымогал деньги за мнимые нарушения миграционного законодательства.

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