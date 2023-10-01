Глава СК России заинтересовался травмой 9-летней девочки в Новосибирске — она могла сломать позвоночник в школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за травмирования школьницы в Новосибирске. 9-летняя девочка могла сломать позвоночник в образовательном учреждении, сообщили в группе «Следственный комитет Российской Федерации» в соцсети «ВКонтакте»,
— Сообщается, что в Новосибирске 9-летняя девочка была госпитализирована в медицинское учреждение после того, как сломала позвоночник во время перемены в школе, — уточнили в ведомстве.
В сообщении указано, что ребенок упал со сломанного стула в школе. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю новосибирских следователей доложить о ходе доследственной проверки.
О происшествии стало известно накануне, 30 сентября. Как сообщила мать несовершеннолетней в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», ребенок получил травму в столовой 25 сентября.
— Она учится в 3 классе и на перемене их учитель повел в столовую, дочери не достался стул, учитель ей принесла. Она на него села и сразу упала на бетонный пол на спину, — заявила женщина.
Сибирячка сообщила, что девочка находилась в школе еще два урока, после чего обратилась к учителю. По словам женщины, педагог не отвел ребенка к врачу и отправил его домой. Женщина с дочерью направилась в больницу, в результате чего девочку госпитализировали. Несовершеннолетнюю выписали в конце сентября, ей предстоит пройти реабилитацию.
НГС обратился в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале сентября в Новосибирске 14-летняя девочка получила травму в веревочном парке. Подростка забрали врачи скорой помощи.