Село, которое теперь знает весь мир. Как живет Куженкино, где рухнул самолет с Пригожиным, и чего теперь там боятся

— Смотрю, что-то некрасивое, пламя большое шло. А потом увидел, в телевизоре показали. Вы знаете, если бы он чуть правее бабахнул, там же военный аэродром, что бы было? А так — хлопок, и всё, как колесо на дороге взорвалось у фуры. А брат мне говорит, там самолет упал. Я спрашиваю: «Военный»? А он мне: «Нет, гражданский», — рассказывает
За один вечер ничем не примечательное село в Тверской области стало центром внимания всего мира. И, кажется, навсегда вписало себя во все учебники истории. В Куженкино всего пара десятков домов, один магазин, неработающая гостиница с кафе внизу и две церкви. Обе — в честь Преображения Господня. В среду вечером здесь рухнул самолет, в котором летели лидер ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, его телохранители и приближенные люди.
Поздней ночью сюда стали съезжаться журналисты российских и мировых СМИ. С этих пор жизнь поселка стала суетливой и непривычной. Такого количества полиции, спецслужб и журналистов здесь не видели никогда.
Площадка возле местной шиномонтажки стала местом, где телевизионщики записывали свои стендапы и включения в прямые эфиры. Всё это время за ними внимательно присматривали люди в закрытых масках и с автоматами — именно здесь начинается дорога, которая ведет к обломкам самолета. Понятное дело, что туда никого не пускают, кроме машин полиции и спецслужб.
В шиномотажке работает дюжий мужик Алексей. Она открылась утром.
— Я живу здесь 13 лет. Приехал из Белоруссии, потому что у себя на родине развелся, а тут поженился. Работаю в шиномонтажке, получаю процент от выработки. В месяц тысяч 15 получается. А еще хожу, грибы собираю. Вчера набрал 2 корзины, 1800 заработал. И все тут так. Ничего не осталось со времен СССР. Коровник, в котором 40 худых коров, и козы там есть. Еще появился фермер, у него овцы. Кафе придорожное закрылось в пандемию. Много алкоголиков, — рассказывает Алексей.
Место, где упал самолет, находится на самом краю огромного пустыря. Если прийти к открытому пространству по дороге со стороны кладбища, на котором располагается деревянная церковь Преображения Господня, то можно увидеть обшарпанный коровник, каких в России тысячи. Сама церковь находится в середине деревенского кладбища, возле двери стоят могильные кресты. На двери замка нет, но ее не открыть.
На самом поле вдалеке пасется стадо коз, за которыми смотрит улыбчивая женщина лет сорока:
— Представляете, как назло вчера был выходной — и я ничего не видела!
Она смеется и уводит стадо в сторону пролеска, за которым обломки того самого бизнес-джета.
Вторая церковь Преображения Господня располагается через дорогу от магазина на основной улице. Она сделана из кирпича. В будний день в храме никого нет, но возле него хлопотала по хозяйству в яркой красной кофте Екатерина Пономарева.
— На самом деле у нас церкви не две. Там, у кладбища, часовня — и она открывается редко. Часовней она стала, как только построили эту церковь, в девятнадцатом веке.
Екатерина Сергеевна рассказала о жизни в поселке:
— Живет здесь около 500 человек. Есть школа, администрация, два магазина. Один, где выпекают лаваши, работает до 3 часов. И на этом всё. Хотя когда-то здесь был сильный совхоз, где выращивали полторы тысячи голов скота. Чахнет всё, чахнет, — с грустью говорит Екатерина, — в храм ходит очень мало людей! Так и хочется кричать — ходите в храм! Когда-то моя мама ездила за 100 километров, чтобы помолиться! А тут рядом, не хотят ходить. Очень обидно!
Крушение самолета женщина видела собственными глазами:
— Я развешивала белье, услышала хлопок. Дети прибежали, сказали — самолет упал. Я выбежала, увидела черный дым. Сейчас в поселке многим страшно, что самолет упал! И мне страшно!
Не успела Екатерина Сергеевна договорить, как к ней подошли журналисты из финской газеты.
— Ох, сколько сегодня вас! — посмеялась она.
Напротив церкви в деревянном доме живет
— Ой, не надо нас снимать, — испугалась женщина. — Ничего говорить не буду. Валера, может, расскажет.
Валера оказался приветливым, открыл калитку и пригласил войти. Кстати, он сюда, как Алексей из шиномонтажки, много лет назад переехал из Белоруссии. Проработал всю жизнь водителем на мусоровозе.
— Всё у нас развалено. До пенсии остается три года, а мне пришлось уволиться, потому что здоровье уже не то. Вот и думай, как жить!
Ко второй половине дня, когда один телеканал на площадке перед шиномонтажкой сменял другой, местные жители стали приходить и с интересом смотреть на съемочные группы. Как раз после обеда открылся магазин. Особенно интересно было детям. За всеми пристально наблюдали полицейские. Недалеко от них — местный сторожевой пес. Тоже, как люди, в форме, нес службу. А в это время по трассе Москва — Санкт-Петербург, что разрезает поселок на две части, продолжали размерено мчать по своим делам автомобили.
Куженкино находится ровно посередине самой оживленной трассы страны. Когда обломки самолета вывезут, село продолжит свою тихую жизнь со своими проблемами маленького населенного пункта, которые особо никто не замечает, хотя все о них знают. Но это название теперь будет на слуху у всего мира.
Напомним, тела погибших в авиакатастрофе утром доставили в морг Тверского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Мы публиковали репортаж с места событий.
Также корреспондент MSK1.RU побывал на месте крушения самолета в Тверской области. Мы рассказывали, что там происходит после авиакатастрофы.
Все новости о крушении самолета Пригожина мы публикуем здесь.