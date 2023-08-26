Село, которое теперь знает весь мир. Как живет Куженкино, где рухнул самолет с Пригожиным, и чего теперь там боятся

— На самом деле у нас церкви не две. Там, у кладбища, часовня — и она открывается редко. Часовней она стала, как только построили эту церковь, в девятнадцатом веке.

Екатерина Сергеевна рассказала о жизни в поселке:

— Живет здесь около 500 человек. Есть школа, администрация, два магазина. Один, где выпекают лаваши, работает до 3 часов. И на этом всё. Хотя когда-то здесь был сильный совхоз, где выращивали полторы тысячи голов скота. Чахнет всё, чахнет, — с грустью говорит Екатерина, — в храм ходит очень мало людей! Так и хочется кричать — ходите в храм! Когда-то моя мама ездила за 100 километров, чтобы помолиться! А тут рядом, не хотят ходить. Очень обидно!