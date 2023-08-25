«Хронические заболевания»: в больнице под Новосибирском умер мужчина, подавившийся едой

В городе Искитиме Новосибирской области скончался мужчина, который 5 августа подавился на даче куском мяса. Это произошло 20 августа, спустя 2 недели после инцидента.
Информацию подтвердили в искитимской ЦРБ.
— Пациент скончался от хронических тяжелых заболеваний — не от аспирации (перекрытия дыхательных путей. — Прим. ред.), — сообщила НГС заведующая отделением скорой медицинской помощи искитимской ЦРБ Наталья Григоревская.
Мужчина подавился едой 5 августа, отдыхая в СНТ «Зеленый луг». Родственники и соседи по даче пытались оказать помощь и вызвали скорую, однако приезд медиков на место затянулся из-за некорректной работы системы навигации.