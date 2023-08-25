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Тема дняВ больнице умер мужчина, подавившийся едой
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«Хронические заболевания»: в больнице под Новосибирском умер мужчина, подавившийся едой

Об этом рассказали врачи

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По словам врачей, мужчина скончался от тяжелых хронических заболеваний

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В городе Искитиме Новосибирской области скончался мужчина, который 5 августа подавился на даче куском мяса. Это произошло 20 августа, спустя 2 недели после инцидента.

Информацию подтвердили в искитимской ЦРБ.

— Пациент скончался от хронических тяжелых заболеваний — не от аспирации (перекрытия дыхательных путей. — Прим. ред.), — сообщила НГС заведующая отделением скорой медицинской помощи искитимской ЦРБ Наталья Григоревская.

Мужчина подавился едой 5 августа, отдыхая в СНТ «Зеленый луг». Родственники и соседи по даче пытались оказать помощь и вызвали скорую, однако приезд медиков на место затянулся из-за некорректной работы системы навигации.

СмертьРеанимацияНесчастный случайИскитимНовосибирская область
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