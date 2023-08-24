От орудия казни до символа ЧВК: как появилась кувалда «Вагнера»

Сегодня кувалда прочно ассоциируется с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Орудие казни, которое раньше только приписывали «музыкантам», со временем стало чуть ли не официальным символом наемников. Рассказываем, когда впервые появилась кувалда «Вагнера» и что она значит сейчас.
Откуда появилась кувалда
Первое видео, в котором фигурировала кувалда, появилось в 2017 году: на нём трое неизвестных пытали мужчину в гражданской одежде. Но подтверждений тому, что это были именно «вагнеровцы», не было, и образ кувалды за «музыкантами» не закрепился.
Прочно ассоциироваться орудие с бойцами ЧВК начало в 2022 году, когда в соцсетях разлетелось видео с казнью Евгения Нужина — дезертира, который сбежал от «Вагнеров» в плен ВСУ, после чего заявил о желании сражаться на стороне Украины.
Акции с кувалдой
После казни Нужина кувалду как символ ЧВК «Вагнер» начал популяризировать и сам Евгений Пригожин. Так, после того, как в Европарламенте захотели признать «музыкантов» террористической организацией, телеграм-канал «КИБЕР ФРОНТ Z» заявил, что Пригожин направил европейским депутатам окровавленную кувалду в кейсе из-под скрипки.
Идею использовать кувалду как образ музыкантов подхватили и сторонники «Вагнера». Так, в декабре 2022 года неизвестные забросали посольство Финляндии в Москве кувалдами. Люди в масках перекидывали кувалды через забор в ответ на сожжение российского флага во время праздничных шествий в Хельсинки.
После этого фраза «кувалда Вагнера» стала устойчивым фразеологизмом, означающим жестокое наказание врага. Так, например, высказывался сам Пригожин, обращаясь к депутатам, желающим «упасть к дядюшке Сэму на колени»:
— Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда «Вагнера».
Кувалда у военных и политиков
Первым политиком, сфотографировавшимся с кувалдой «Вагнера», стал лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Он опубликовал в своем Twitter фотографию с подписанной Пригожиным кувалдой и благодарностью основателю ЧВК:
— Это полезный инструмент. Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От нас зависит будущее России.
Пригожин дарил кувалду и военным, например, командиру «Ахмата» Апты Алаудинову: лидер «музыкантов» навестил генерала в больнице и в качестве презента подарил ему фирменную кувалду в футляре.
Идею подхватили и региональные чиновники. Например, мэр Бугульмы Линар Закиров, который съездил в зону СВО и сфотографировался с мобилизованными, держа в руках кувалду. Градоначальник назвал молот «символом победы».
Также кувалда появилась на похоронах военкора Владлена Татарского.
Образом кувалды стали пользоваться и политики других стран — так, Александр Лукашенко подарил кувалду белорусскому журналисту Григорию Азаренку в апреле 2023 года. Президент Белоруссии коротко прокомментировал подарок — «Чтоб знали!».
Но самая большая кувалда оказалась в доме самого основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина: огромный молот с надписью «На случай важных переговоров» нашли во время обысков.
После крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина у села Куженкино в Тверской области в городах начали формироваться стихийные мемориалы, на которые люди также приносят кувалды «Вагнера». Одну такую принесли в Санкт-Петербурге.
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