От орудия казни до символа ЧВК: как появилась кувалда «Вагнера»

Прочно ассоциироваться орудие с бойцами ЧВК начало в 2022 году, когда в соцсетях разлетелось видео с казнью Евгения Нужина — дезертира, который сбежал от «Вагнеров» в плен ВСУ, после чего заявил о желании сражаться на стороне Украины.

Акции с кувалдой

После казни Нужина кувалду как символ ЧВК «Вагнер» начал популяризировать и сам Евгений Пригожин. Так, после того, как в Европарламенте захотели признать «музыкантов» террористической организацией, телеграм-канал «КИБЕР ФРОНТ Z» заявил, что Пригожин направил европейским депутатам окровавленную кувалду в кейсе из-под скрипки.