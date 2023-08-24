freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 94.44
eur 102.25
СрочноЧто известно о стюардессе, погибшей на борту
Все новости
Все новости

Выехал на встречную и врезался в автобус: два человека пострадали в ДТП в Советском районе

Авария произошла поздно вечером

433

На месте работали пожарные

Поделиться

Вечером 23 августа в Новосибирске автомобиль «Тойота» врезался в автобус ПАЗ. В результате пострадали два человека.

Об аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. ДТП произошло около 21:25.

— Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Спинтер-Марино», двигался со стороны ГСК «Физик» в сторону улицы Иванова, в пути следования у дома на улице Иванова, 50 выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с встречным автобусом ПАЗ под управлением водителя 1968 года рождения, — рассказали в ГУ МВД по региону.

Водителя «Тойоты» доставали из машины спасатели

Водителя «Тойоты» доставали из машины спасатели

Поделиться

В автобусе находилась одна 77-летняя пассажирка. Она и 26-летний водитель «Тойоты» получили травмы. На месте работали спасатели, они деблокировали водителя автомобиля и смыли топливо. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.

Накануне автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Новосибирской области. В аварии пострадали три человека.

По теме

АварияДТПАвтобусНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter