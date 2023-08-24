Выехал на встречную и врезался в автобус: два человека пострадали в ДТП в Советском районе

Вечером 23 августа в Новосибирске автомобиль «Тойота» врезался в автобус ПАЗ. В результате пострадали два человека.
Об аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. ДТП произошло около 21:25.
— Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Спинтер-Марино», двигался со стороны ГСК «Физик» в сторону улицы Иванова, в пути следования у дома на улице Иванова, 50 выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с встречным автобусом ПАЗ под управлением водителя 1968 года рождения, — рассказали в ГУ МВД по региону.
В автобусе находилась одна 77-летняя пассажирка. Она и
Накануне автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Новосибирской области. В аварии пострадали три человека.