Кто такой Дмитрий Вагнер Уткин, который тоже мог быть в разбившемся самолете Евгения Пригожина

«Не знаком с моральными качествами Уткина, но оперативный талант у него присутствует несомненно — и за многие годы великолепно отточен», — прокомментировал на минувших выходных Игорь Гиркин (Стрелков) информацию о том, что именно Дмитрий Уткин командовал шедшими на Москву колоннами ЧВК «Вагнер», в то время как его шеф оставался в Ростове.