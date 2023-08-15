«Состояние стабильно тяжелое»: депутата бердского горсовета Светлану Уварову сбил автобус

В Новосибирской области автобус, следовавший по маршруту Новосибирск — Семей, сбил депутата бердского горсовета Светлану Уварову.
Женщина получила тяжелые травмы. Об этом корреспонденту НГС сообщил председатель совета депутатов Бердска Владимир Голубев.
— Состояние Светланы Уваровой стабильно тяжелое, — уточнил Голубев.
Как сообщает издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на инспектора дорожного надзора Искитимской Госавтоинспекции Никиту Свистунова сообщили, что депутат вечером в воскресенье, 13 августа, ехала на велосипеде на электричку, чтобы вернуться с дачи домой в поселок «Вега» (поселок находится на ее округе). Спешившись, она начала переходить дорогу на трассе
По информации издания, Уварова в реанимации Бердской ЦРБ, ей подключают кислород. У нее зафиксировали закрытые переломы предплечья, ребер и таза, ушибы и ссадины.
В пресс-службе бердской ЦРБ корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию. В Госавтоинспекции по Новосибирской области на момент публикации информацию об инциденте не предоставили.
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