«Состояние стабильно тяжелое»: депутата бердского горсовета Светлану Уварову сбил автобус

— Состояние Светланы Уваровой стабильно тяжелое, — уточнил Голубев.



Как сообщает издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на инспектора дорожного надзора Искитимской Госавтоинспекции Никиту Свистунова сообщили, что депутат вечером в воскресенье, 13 августа, ехала на велосипеде на электричку, чтобы вернуться с дачи домой в поселок «Вега» (поселок находится на ее округе). Спешившись, она начала переходить дорогу на трассе Р-256 «Чуйский тракт» около станции Сельская Искитимского района по зебре. Водитель пассажирского автобуса нарушил дистанцию, начал уходить от столкновения с попутным транспортом и сбил женщину. В салоне автобуса было 24 человека .