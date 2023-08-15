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«Состояние стабильно тяжелое»: депутата бердского горсовета Светлану Уварову сбил автобус

Сейчас пострадавшая находится в реанимации

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ДТП случилось вечером на трассе

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В Новосибирской области автобус, следовавший по маршруту Новосибирск — Семей, сбил депутата бердского горсовета Светлану Уварову.

Женщина получила тяжелые травмы. Об этом корреспонденту НГС сообщил председатель совета депутатов Бердска Владимир Голубев.

— Состояние Светланы Уваровой стабильно тяжелое, — уточнил Голубев.

Как сообщает издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на инспектора дорожного надзора Искитимской Госавтоинспекции Никиту Свистунова сообщили, что депутат вечером в воскресенье, 13 августа, ехала на велосипеде на электричку, чтобы вернуться с дачи домой в поселок «Вега» (поселок находится на ее округе). Спешившись, она начала переходить дорогу на трассе Р-256 «Чуйский тракт» около станции Сельская Искитимского района по зебре. Водитель пассажирского автобуса нарушил дистанцию, начал уходить от столкновения с попутным транспортом и сбил женщину. В салоне автобуса было 24 человека.

По информации издания, Уварова в реанимации Бердской ЦРБ, ей подключают кислород. У нее зафиксировали закрытые переломы предплечья, ребер и таза, ушибы и ссадины.

В пресс-службе бердской ЦРБ корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию. В Госавтоинспекции по Новосибирской области на момент публикации информацию об инциденте не предоставили.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 8-летнего ребенка. Его с травмами увезли в больницу.

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