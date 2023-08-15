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12 человек погибли, 60 пострадали: что известно о взрыве АЗС в Махачкале

На месте работают спасатели

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Есть угроза повторного взрыва

Видео: МЧС России

На одной из АЗС в Махачкале прогремел взрыв. По данным МЧС России, площадь пожара — 500 квадратных метров. Известно, что взорвались две цистерны из восьми. Есть риск повторных возгораний.

Число погибших и пострадавших растет. На данный момент сообщается о 12 погибших и 50 пострадавших, передает РБК со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.

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— По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧС России по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника, — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Также на территорию вылетел первый замминистра здравоохранения России.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Предполагаемый момент взрыва попал на видео

Видео: ostorozhno_novosti / T.me

— В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 20 единиц техники, — сообщили в МЧС России.

В местной больнице пострадавшим оказывают помощь.

Обновлено.

Число пострадавших увеличилось до 60 человек.

— На месте работают более 260 человек и 80 единиц техники, — сообщили в МЧС России.

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