12 человек погибли, 60 пострадали: что известно о взрыве АЗС в Махачкале

На одной из АЗС в Махачкале прогремел взрыв. По данным МЧС России, площадь пожара — 500 квадратных метров. Известно, что взорвались две цистерны из восьми. Есть риск повторных возгораний.
Число погибших и пострадавших растет. На данный момент сообщается о 12 погибших и 50 пострадавших, передает РБК со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.
— По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧС России по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника, — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Также на территорию вылетел первый замминистра здравоохранения России.
— В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 20 единиц техники, — сообщили в МЧС России.
В местной больнице пострадавшим оказывают помощь.
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Число пострадавших увеличилось до 60 человек.
— На месте работают более 260 человек и 80 единиц техники, — сообщили в МЧС России.