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СрочноСбили еще одну ракету. Крымский мост перекрыли
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Сбили еще одну ракету. Крымский мост снова перекрыли из-за попытки «террористического удара»: фото и видео

Движение пришлось остановить во второй раз за день

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Крымский мост снова пыталась атаковать украинская ракета

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12 августа возле Крымского моста сбили две украинские ракеты. В Минобороны РФ произошедшее назвали «попыткой нанесения террористического удара» по Крымскому мосту.

Через два часа после этого системы ПВО сработали снова, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность! — заявил он.

Из-за происшествия движение на мосту снова перекрыли, пишет телеграм-канал Baza. Вокруг моста образовали дымовую завесу, ПВО продолжает работать.

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Ранее мы сообщали, что 17 июля 2023 года движение на Крымском мосту было остановлено из-за ЧП. Погибли два человека, несовершеннолетняя девочка получила ранения. Из строя вышел пролет автомобильной части переправы. В Минтрансе рассказали, что «конструкции пролетов находятся на своих опорах». Позже НАК назвал произошедшее терактом.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте»

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ПВОРакетаКрымский мостКрымАксенов
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