Сбили еще одну ракету. Крымский мост снова перекрыли из-за попытки «террористического удара»: фото и видео

12 августа возле Крымского моста сбили две украинские ракеты. В Минобороны РФ произошедшее назвали «попыткой нанесения террористического удара» по Крымскому мосту.
Через два часа после этого системы ПВО сработали снова, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
— Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность! — заявил он.
Из-за происшествия движение на мосту снова перекрыли, пишет телеграм-канал Baza. Вокруг моста образовали дымовую завесу, ПВО продолжает работать.
Ранее мы сообщали, что 17 июля 2023 года движение на Крымском мосту было остановлено из-за ЧП. Погибли два человека, несовершеннолетняя девочка получила ранения. Из строя вышел пролет автомобильной части переправы. В Минтрансе рассказали, что «конструкции пролетов находятся на своих опорах». Позже НАК назвал произошедшее терактом.