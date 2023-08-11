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В Новосибирске водитель такси врезался в грузовик: на Каменской собирается пробка

Авария случилась 11 августа примерно в 9 утра

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Грузовик перевозил кирпичи

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В Новосибирске на улице Каменской 11 августа примерно в 9 утра произошло ДТП — водитель такси врезался в грузовик. Об этом сообщил читатель НГС и прислал в редакцию видеозапись с места происшествия.

— Каменская. Только что, — сообщил читатель, пожелавший остаться анонимным.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДТП случилось утром

Видео: читатель НГС

На видеозаписи видно, что автомобиль такси врезался в грузовик. Оба транспортных средства стоят без движения. Легковой автомобиль получил, судя по видео, серьезные повреждения переднего бампера. На месте также работали 2 экипажа ГИБДД.

«Яндекс.Карты» показывают небольшой затор

«Яндекс.Карты» показывают небольшой затор

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Согласно данным «Яндекс.Карт», на Каменской, где и произошло ДТП, собирается незначительная пробка. По данным 2ГИС, движение по улице сильно затруднено.

На 2ГИС указано, что пробка более серьезная

На 2ГИС указано, что пробка более серьезная

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В Госавтоинспекции Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что пока информации по этому ДТП нет — сотрудники только выехали на место. НГС также направил запрос в компанию такси, чтобы выяснить подробности произошедшего.

Ранее НГС писал о ночном ДТП на Краузе. Там водитель легкового автомобиля влетел в «Газель». В ГИБДД НГС сообщили — водитель был пьян.

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