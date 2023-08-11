В Новосибирске водитель такси врезался в грузовик: на Каменской собирается пробка

В Новосибирске на улице Каменской 11 августа примерно в 9 утра произошло ДТП — водитель такси врезался в грузовик. Об этом сообщил читатель НГС и прислал в редакцию видеозапись с места происшествия.
— Каменская. Только что, — сообщил читатель, пожелавший остаться анонимным.
На видеозаписи видно, что автомобиль такси врезался в грузовик. Оба транспортных средства стоят без движения. Легковой автомобиль получил, судя по видео, серьезные повреждения переднего бампера. На месте также работали 2 экипажа ГИБДД.
Согласно данным «Яндекс.Карт», на Каменской, где и произошло ДТП, собирается незначительная пробка. По данным 2ГИС, движение по улице сильно затруднено.
В Госавтоинспекции Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что пока информации по этому ДТП нет — сотрудники только выехали на место. НГС также направил запрос в компанию такси, чтобы выяснить подробности произошедшего.
Ранее НГС писал о ночном ДТП на Краузе. Там водитель легкового автомобиля влетел в «Газель». В ГИБДД НГС сообщили — водитель был пьян.