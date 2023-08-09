Под завалами остаются люди, есть погибшие. Репортаж из Сергиева Посада, где на заводе прогремел взрыв

В среду, 9 августа, на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стал человеческий фактор, в соседних домах взрывной волной выбило окна. MSK1.RU собирает всё самое важное о ЧП и следит за происходящим в режиме онлайн. Уже известно о погибшей во время взрыва женщине. По данным ТАСС, в Сергиево-Посадской больнице скончалась одна из пострадавших.
Наши корреспонденты отправились на место происшествия. Территорию, где произошел взрыв, оцепили. У завода собрались родственники рабочих, журналисты и жители Сергиева Посада. Также к месту ЧП прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам корреспондента MSK1.RU, он пробыл там 15 минут и уехал.
На месте работают пожарные с собаками, полицейские и следователи. Они ищут людей, которые еще могут находиться под завалами.
По словам репортера Андрея Трофимова, который одним из первых оказался на месте ЧП, за два часа туда приехали несколько десятков автомобилей скорой помощи. Он также рассказал, как выглядит эпицентр взрыва.
— В самом эпицентре — там просто скелетированное огромное многоэтажное здание, этажа 3–4. Радиус разрушений капитальный, кирпичные стены здания просто развалены. И огромная воронка — 100 метров радиусом и 5 метров глубиной. Здание похоронено в хлам, — сказал Трофимов. — Припаркованные автобусы были все разбиты, машины покорежены. Я прошел, и первое, что мне попалось, это болванка 122-миллиметрового снаряда.
Технолог Юрий Тарасов рассказал репортеру, что болванки используют как пристрелочные — их привозят пустыми и заправляют порохом. Сам Тарасов был в сотне метров от взрыва: он услышал громкий хлопок и упал на землю.
Очевидец Валерий Приточкин сообщил, что из-за взрыва всё поблизости затряслось, а у машин выбило стекла.
— Кто успел, выскочил, мы не поняли, что такое произошло. У машин выбило стекла, всё затряслось. Дым поднялся облаком. В зданиях выбило стекла, все выбежали на улицу и остались живы. Я сижу-сижу дома, телевизор смотрю, а тут облако и взрыв какой-то непонятный. А чуть дальше от здания камень отвалился, упал, — рассказал он.
Взрывная волна задела и здания, стоящие рядом с заводом. У одного из них вылетели стекла, сломались стены, на газоне валяются куски теплоизоляции и обшивки.
Изначально взрыв на заводе связали с атакой беспилотника, однако эту версию сотрудники СК не подтвердили. Предварительно, причиной возгорания стала халатность.
— К настоящему моменту следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники, — заявила журналистам старший помощник ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего, а также количество пострадавших. Врадий уточнила, что на территории завода уже безопасно.
На место также прибыли волонтеры — они раздают людям воду.
Наш корреспондент также отправился к школе
Недалеко от Загорского оптико-механического завода находится колледж. Его территорию оцепили сигнальной лентой. Больше всего от удара пострадала небольшая будка.
Пострадавших доставили в Сергиево-Радонежскую районную больницу. Там собрались местные жители и убитые горем родственники рабочих.
— Женщина одна говорит, у нее муж неподалеку от взрыва работал, его никак найти не могут до сих пор. То есть под завалами еще кто-то есть. Информации им вообще никакой не выдают, — передает корреспондент MSK1.RU.
Всего за медпомощью обратились 56 человек, из них 14 госпитализированы, 6 — в реанимации, остальные — в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести.
— Те, кто находится в реанимации, находятся в состоянии тяжелом, часть из них — в состоянии медикаментозной седации, часть — в сознании, — сказал журналистам главврач больницы Олег Дмитриев.
Некоторых пострадавших также доставляют в другие больницы.
Ранее мы публиковали рассказы очевидцев о взрыве. Сотрудники завода в Сергиевом Посаде рассказали, как доставали коллег из-под завалов.
Также мы собрали все подробности о компании, которой принадлежал завод. Оказалось, что предприятие фактически не существует, а ранее они судились с Минобороны, Центральным НИИ «Буревестник» (предприятие ОПК России. — Прим. ред.).