freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 96.08
eur 105.44
СрочноБуйный новосибирец устроил драку в автобусе
Все новости
Все новости
Репортаж

Под завалами остаются люди, есть погибшие. Репортаж из Сергиева Посада, где на заводе прогремел взрыв

Рассказываем и показываем, что там происходит после ЧП

1 004

На месте работают пожарные с собаками, полицейские и следователи

Поделиться

В среду, 9 августа, на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной ЧП стал человеческий фактор, в соседних домах взрывной волной выбило окна. MSK1.RU собирает всё самое важное о ЧП и следит за происходящим в режиме онлайн. Уже известно о погибшей во время взрыва женщине. По данным ТАСС, в Сергиево-Посадской больнице скончалась одна из пострадавших. 45-летняя Никитина Н. находилась в реанимации с ожогами 100% тела.

Наши корреспонденты отправились на место происшествия. Территорию, где произошел взрыв, оцепили. У завода собрались родственники рабочих, журналисты и жители Сергиева Посада. Также к месту ЧП прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам корреспондента MSK1.RU, он пробыл там 15 минут и уехал.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

На месте работают пожарные с собаками, полицейские и следователи. Они ищут людей, которые еще могут находиться под завалами.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Павел Романчев / MSK1.RU

По словам репортера Андрея Трофимова, который одним из первых оказался на месте ЧП, за два часа туда приехали несколько десятков автомобилей скорой помощи. Он также рассказал, как выглядит эпицентр взрыва.

— В самом эпицентре — там просто скелетированное огромное многоэтажное здание, этажа 3–4. Радиус разрушений капитальный, кирпичные стены здания просто развалены. И огромная воронка — 100 метров радиусом и 5 метров глубиной. Здание похоронено в хлам, — сказал Трофимов. — Припаркованные автобусы были все разбиты, машины покорежены. Я прошел, и первое, что мне попалось, это болванка 122-миллиметрового снаряда.

Поделиться

Поделиться

Технолог Юрий Тарасов рассказал репортеру, что болванки используют как пристрелочные — их привозят пустыми и заправляют порохом. Сам Тарасов был в сотне метров от взрыва: он услышал громкий хлопок и упал на землю.

Очевидец Валерий Приточкин сообщил, что из-за взрыва всё поблизости затряслось, а у машин выбило стекла.

Поделиться

— Кто успел, выскочил, мы не поняли, что такое произошло. У машин выбило стекла, всё затряслось. Дым поднялся облаком. В зданиях выбило стекла, все выбежали на улицу и остались живы. Я сижу-сижу дома, телевизор смотрю, а тут облако и взрыв какой-то непонятный. А чуть дальше от здания камень отвалился, упал, — рассказал он.

Взрывная волна задела и здания, стоящие рядом с заводом. У одного из них вылетели стекла, сломались стены, на газоне валяются куски теплоизоляции и обшивки.

Поделиться

Поделиться

Изначально взрыв на заводе связали с атакой беспилотника, однако эту версию сотрудники СК не подтвердили. Предварительно, причиной возгорания стала халатность.

— К настоящему моменту следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники, — заявила журналистам старший помощник ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Поделиться

Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего, а также количество пострадавших. Врадий уточнила, что на территории завода уже безопасно.

На место также прибыли волонтеры — они раздают людям воду.

Наш корреспондент также отправился к школе № 21, которая находится рядом с ЗОМЗ. Она сильно пострадала — там выбило несколько окон и треснули стекла.

Поделиться

Поделиться

Недалеко от Загорского оптико-механического завода находится колледж. Его территорию оцепили сигнальной лентой. Больше всего от удара пострадала небольшая будка.

Поделиться

Поделиться

Пострадавших доставили в Сергиево-Радонежскую районную больницу. Там собрались местные жители и убитые горем родственники рабочих.

— Женщина одна говорит, у нее муж неподалеку от взрыва работал, его никак найти не могут до сих пор. То есть под завалами еще кто-то есть. Информации им вообще никакой не выдают, — передает корреспондент MSK1.RU.

Поделиться

Поделиться

Всего за медпомощью обратились 56 человек, из них 14 госпитализированы, 6 — в реанимации, остальные — в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести.

— Те, кто находится в реанимации, находятся в состоянии тяжелом, часть из них — в состоянии медикаментозной седации, часть — в сознании, — сказал журналистам главврач больницы Олег Дмитриев.

Некоторых пострадавших также доставляют в другие больницы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Павел Романчев / MSK1.RU

Ранее мы публиковали рассказы очевидцев о взрыве. Сотрудники завода в Сергиевом Посаде рассказали, как доставали коллег из-под завалов.

Также мы собрали все подробности о компании, которой принадлежал завод. Оказалось, что предприятие фактически не существует, а ранее они судились с Минобороны, Центральным НИИ «Буревестник» (предприятие ОПК России. — Прим. ред.).

По теме

Сергиев ПосадВзрывВзрыв на заводеПиротехникаОчевидцы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter