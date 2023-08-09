Под завалами остаются люди, есть погибшие. Репортаж из Сергиева Посада, где на заводе прогремел взрыв

По словам репортера Андрея Трофимова, который одним из первых оказался на месте ЧП, за два часа туда приехали несколько десятков автомобилей скорой помощи. Он также рассказал, как выглядит эпицентр взрыва.



— В самом эпицентре — там просто скелетированное огромное многоэтажное здание, этажа 3–4. Радиус разрушений капитальный, кирпичные стены здания просто развалены. И огромная воронка — 100 метров радиусом и 5 метров глубиной. Здание похоронено в хлам, — сказал Трофимов. — Припаркованные автобусы были все разбиты, машины покорежены. Я прошел, и первое, что мне попалось, это болванка 122-миллиметрового снаряда.