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СрочноМощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде
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На заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В соседних домах взрывной волной выбило окна

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Взрыв прогремел в районе котельной

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На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, взрыв прогремел в районе котельной.

Информация о пострадавших уточняется.

Местные власти сообщают, что после взрыва на предприятии объявлена тотальная эвакуация.

На место прибыли силовики и глава округа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал у себя в телеграм-канале, что будет «на месте в ближайшее время».

Тем временем местные жители публикуют фото и видео с огромным столбом дыма, заполоняющим небо. Сообщается, что в соседних зданиях выбиты окна.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

Загорский оптико-механический завод, на котором произошел взрыв, занимается производством медицинского оборудования, наблюдательной техники и лабораторных приборов. С недавнего времени на заводе начали производить дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.

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