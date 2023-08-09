На заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, взрыв прогремел в районе котельной.
Информация о пострадавших уточняется.
Местные власти сообщают, что после взрыва на предприятии объявлена тотальная эвакуация.
На место прибыли силовики и глава округа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал у себя в телеграм-канале, что будет «на месте в ближайшее время».
Тем временем местные жители публикуют фото и видео с огромным столбом дыма, заполоняющим небо. Сообщается, что в соседних зданиях выбиты окна.
Загорский оптико-механический завод, на котором произошел взрыв, занимается производством медицинского оборудования, наблюдательной техники и лабораторных приборов. С недавнего времени на заводе начали производить дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.