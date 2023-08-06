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В микрорайоне Северный заметили пять пожарных машин — что произошло

Инцидент попал на видео

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Спасателей заметили на улице Фадеева

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Вечером 6 августа в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», на улице Фадеева загорелся 17-этажный дом. Очевидцы сняли пожар на видео.

— На Фадеева, 66 начался пожар в 17-этажном доме. На месте — 5 пожарных машин, МЧС сработали оперативно, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирск с огоньком

Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МЧС, на 9-м этаже загорелся балкон.

— Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Пожарные проникли в квартиру при помощи автолестницы. Возгорание ликвидировали, эвакуация не потребовалась, погибших и пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.

Ранее на улице Большой сгорела СТО. Когда пожарные прибыли на место, горели уже два строения и покрышки на площади в 100 квадратных метров.

ПожарМЧСНовосибирск
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