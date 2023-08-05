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В торговом центре в Новосибирске вскрыли банкомат Газпромбанка

В деле разбирается полиция

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Дверцу банкомата оторвали

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В Новосибирске на проспекте Дзержинского, 1/4 вскрыли банкомат Газпромбанка. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По данным сервиса 2ГИС, по данному адресу расположен торговый центр «Практика Уюта». Дозвониться до ТЦ журналисту НГС не удалось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение о порче аппарата поступило в полицию. Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего. НГС направил запрос в Газпромбанк.

В начале этого года новосибирца осудили за попытку украсть деньги из банкомата при помощи монтировки и кувалды. Он получил год в колонии общего режима.

Как рассказали в суде, 24 октября 2022 года Денис Мудрик в 11 часов вечера зашел в круглосуточно открытое помещение, где находились банкоматы, и попытался взломать один из них, внутри терминала, как следует из материалов дела, находилось больше 2 миллионов рублей.

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