Новосибирца осудили за попытку взломать банкомат монтировкой и кувалдой — видео его задержания

— Надев на руки перчатки, при помощи лома-гвоздодера и молота-кувалды взломал две двери банкомата и попытался открыть дверцу сейфа банкомата, — описали действия осужденного в суде.

Добраться до денег мужчина не успел: как сообщали ранее в пресс-службе Росгвардии, спустя 2,5 минуты после сообщения о попытке взлома на месте преступления появился дежурный экипаж. Мудрика задержали. И этот процесс, и все остальные действия налетчика попали на видео: в помещении, где стояли банкоматы, были установлены камеры видеонаблюдения.