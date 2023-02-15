Новосибирца осудили за попытку взломать банкомат монтировкой и кувалдой — видео его задержания

Новосибирца осудили за попытку украсть деньги из банкомата при помощи монтировки и кувалды. Он получил год в колонии общего режима. Решение огласили вчера, 14 февраля 2023 года, в Калининском районном суде Новосибирска.
Как рассказали в суде, 24 октября 2022 года Денис Мудрик в 11 часов вечера зашел в круглосуточно открытое помещение, где находились банкоматы, и попытался взломать один из них, внутри терминала, как следует из материалов дела, находилось больше 2 миллионов рублей.
— Надев на руки перчатки, при помощи лома-гвоздодера и молота-кувалды взломал две двери банкомата и попытался открыть дверцу сейфа банкомата, — описали действия осужденного в суде.
Добраться до денег мужчина не успел: как сообщали ранее в пресс-службе Росгвардии, спустя 2,5 минуты после сообщения о попытке взлома на месте преступления появился дежурный экипаж. Мудрика задержали. И этот процесс, и все остальные действия налетчика попали на видео: в помещении, где стояли банкоматы, были установлены камеры видеонаблюдения.
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ — покушение на особо крупную кражу. Максимальное наказание за подобное преступление — 7,5 года лишения свободы. Дениса Мудрика приговорили к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее НГС писал о похожем преступлении: гражданин Узбекистана попытался вскрыть банкомат в Ленинском районе Новосибирска. В помещении сработал генератор тумана, и неудачливого взломщика задержали.