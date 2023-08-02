Мог быть выброс: как сотрудники завода «Гулливер» спасли Новосибирск от катастрофы с аммиаком — рассказ директора

Директор фабрики по производству мороженного «Гулливер» сообщил, что на прошлой неделе предприятие осталось без электричества и охлаждения аммиака из-за незаконных строительных работ.
Как объяснил Александр Грива, у завода есть два кабеля, которые постоянно находятся под напряжением — основной и резервный.
25 июля в 11:00 электричество резко отключилось на основном кабеле.
— Нам объяснили, что это произошло после порыва питающего подстанцию кабеля строителями, производящими работы без соответствующего разрешения, — подчеркнул Александр Грива. — В течение получаса энергетики переключились на резервное питание.
В течение суток основной кабель отремонтировали, но фабрика осталась на резервном. Но и на нем 26 июля произошло резкое отключение питания. При попытке вернутся на основной кабель оказалось, что его отремонтировали некачественно. Завод остался без электричества, а три тонны аммиака — без охлаждения.
— В данной ситуации свой профессионализм проявили сотрудники технической службы ООО «Гулливер», не позволившие случиться трагедии в связи с высоким давлением в аммиачной системе и его выброса. Так же были оповещены службы МЧС, — отметил директор завода.
У «Гулливера» есть договор с Муниципальной аварийной службой. Оперативно спасатели МАСС привезли дизель-генератор, чтобы восстановить хотя бы частично энергоснабжение объекта. А 27 июля около 03:00 ток подали на резервный кабель и чуть позже по основному.
ООО «Гулливер» — известная новосибирская компания, которая производит мороженое с 1993 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за 2022 год составила 663,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 67,6 миллиона рублей. Директор — Александр Грива. Предприятие, а также управляющая компания принадлежат семье Винокуровых.
В сентябре прошлого года 8 человек пострадали при утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате на улице Сибиряков-Гвардейцев.