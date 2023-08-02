Мог быть выброс: как сотрудники завода «Гулливер» спасли Новосибирск от катастрофы с аммиаком — рассказ директора

ООО «Гулливер» — известная новосибирская компания, которая производит мороженое с 1993 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за 2022 год составила 663,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 67,6 миллиона рублей. Директор — Александр Грива. Предприятие, а также управляющая компания принадлежат семье Винокуровых.



В сентябре прошлого года 8 человек пострадали при утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате на улице Сибиряков-Гвардейцев.

