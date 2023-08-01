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Момент попадания беспилотника в башню Москва-Сити попал на видео

Показываем, как выглядит «IQ-квартал» после атаки дрона

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По информации Минобороны, беспилотник подавили средствами РЭБ, после чего он рухнул на одну из башен Москва-Сити

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Ранним утром 1 августа столицу вновь атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один дрон «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз».

— Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 кв. м. Информации о пострадавших нет, — написал Собянин у себя в телеграм-канале.

В Минобороны добавляют, что пресекли атаку трех БПЛА.

— Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити, — говорится в сообщении ведомства.

Позже появилось видео с внутренней камеры видеонаблюдения внутри башни — утверждается, что в кадр попал момент попадания беспилотника в здание в Москва-Сити.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Москва 24 / T.me

Наши коллеги из издания MSK1.RU отправились на место происшествия и показали, как выглядит 50-этажная башня «IQ-квартал» после того, как в нее попал дрон.

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Один из очевидцев в беседе с MSK1.RU рассказал, что перед звуком взрыва заметили яркую вспышку.

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— Мы тут буквально на лестнице через дорогу были. Дрон пролетел, как будто фонариком в глаза посветили. Сначала вспышка секунд 10, потом громкий звук. Думали, что будет страшнее, — рассказал собеседник издания.

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Ранее беспилотники атаковали ту же башню Москва-Сити в ночь на 30 июля. Сергей Собянин тогда говорил, что в результате оказались «незначительно повреждены фасады» на двух офисных башнях, жертв и пострадавших не было.

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