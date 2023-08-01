Момент попадания беспилотника в башню Москва-Сити попал на видео

Ранним утром 1 августа столицу вновь атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один дрон «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз».
— Поврежден фасад на уровне
В Минобороны добавляют, что пресекли атаку трех БПЛА.
— Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити, — говорится в сообщении ведомства.
Позже появилось видео с внутренней камеры видеонаблюдения внутри башни — утверждается, что в кадр попал момент попадания беспилотника в здание в Москва-Сити.
Наши коллеги из издания MSK1.RU отправились на место происшествия и показали, как выглядит
Один из очевидцев в беседе с MSK1.RU рассказал, что перед звуком взрыва заметили яркую вспышку.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Мы тут буквально на лестнице через дорогу были. Дрон пролетел, как будто фонариком в глаза посветили. Сначала вспышка секунд 10, потом громкий звук. Думали, что будет страшнее, — рассказал собеседник издания.
Ранее беспилотники атаковали ту же башню Москва-Сити в ночь на