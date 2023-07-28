В центре Таганрога прогремел взрыв — есть пострадавшие

В Таганроге прогремел мощный взрыв — по словам очевидцев, это произошло около ресторана «Чехов Сад» в центре города. По информации источника «Известий», есть пострадавшие (три человека), им оказывают медицинскую помощь, о погибших не сообщается. Местные жители рассказали, что из-за взрыва в домах задребезжали стёкла, а в небе над городом виднеется дым. Позднее в экстренных службах уточнили ТАСС, что число пострадавших при взрыве выросло до 12, кроме того, под завалами могут быть люди.
— Попало не в ресторан «Чехов Сад», попало в соседнее здание. По всей видимости, ракета. Ресторан задело, кухня пока не функционирует, — передает слова одного из очевидцев 161.RU.
По информации телеграм-канала Shot, в ста метрах от места взрыва найден снаряд. Власти пока не давали официальных комментариев по ситуации. Наши коллеги из 161.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой рассказывают всё, что на данный момент известно о взрыве.
[Обновлено 16:53 мск] Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале прокомментировал взрыв, который произошел в центре Таганрога. По словам Голубева, у кафе «Чехов Сад» взорвалась ракета.
— В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов Сад» взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать, — написал Голубев.