В центре Таганрога прогремел взрыв — есть пострадавшие

— В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов Сад» взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать, — написал Голубев.

