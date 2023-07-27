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Крушение вертолета на АлтаеПодробности

Момент крушения Ми-8 на Алтае попал на видео

На нем видно, как вертолет завалился на бок и загорелся

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На борту вертолета находилось 16 человек

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Очевидцы сняли на видео момент крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай, в результате которого погибли шесть человек.

Кадрами происшествия делится телеграм-канал Mash. На них видно, как пассажирский вертолет идет на посадку, его закручивает, он задевает хвостом столб, заваливается на бок и загорается.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash / T.me

На данный момент известно, что вертолет принадлежал компании «АлтайАвиа», которая занималась в том числе вертолетными экскурсиями.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Обо всём, что известно о происшествии на данный момент, вы можете узнать в онлайн-трансляции на NGS.RU.

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