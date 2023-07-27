Момент крушения Ми-8 на Алтае попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения вертолета
Кадрами происшествия делится телеграм-канал Mash. На них видно, как пассажирский вертолет идет на посадку, его закручивает, он задевает хвостом столб, заваливается на бок и загорается.
На данный момент известно, что вертолет принадлежал компании «АлтайАвиа», которая занималась в том числе вертолетными экскурсиями.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Обо всём, что известно о происшествии на данный момент, вы можете узнать в онлайн-трансляции на NGS.RU.