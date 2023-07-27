Выбежала из-за припаркованной машины: на Плющихе Hyundai сбил 10-летнюю девочку

Вечером 26 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Владимира Высоцкого.
— 47-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, ехал по внутридворовой территории по адресу: Владимира Высоцкого, 42/3. В 19:27 совершил наезд на пешехода, который выбежал из-за припаркованного транспортного средства, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка, ее с травмами доставили в больницу. Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии.
В Новосибирске во дворе дома в Первомайском районе 50-летний водитель сбил 6-летнюю девочку на самокате. Ребенка госпитализировали.