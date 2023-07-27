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Выбежала из-за припаркованной машины: на Плющихе Hyundai сбил 10-летнюю девочку

Ребенок попал в больницу с травмами

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ДТП произошло на улице Владимира Высоцкого

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Вечером 26 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Владимира Высоцкого.

— 47-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, ехал по внутридворовой территории по адресу: Владимира Высоцкого, 42/3. В 19:27 совершил наезд на пешехода, который выбежал из-за припаркованного транспортного средства, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадала 10-летняя девочка, ее с травмами доставили в больницу. Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии.

В Новосибирске во дворе дома в Первомайском районе 50-летний водитель сбил 6-летнюю девочку на самокате. Ребенка госпитализировали.

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