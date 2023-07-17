Установлены личности погибших в ЧП на Крымском мосту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два жителя Белгородчины.
— Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников — министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности. Когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама, — заявил Гладков.
Белгородский губернатор отметил, что семья, о которой идет речь, проживала в Новооскольском округе. Гладков дал поручение местным властям связаться с родными ребенка.
— Будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймешь. Но во всем, что от нас зависит, повторюсь, мы будем стараться помочь, — заявил Гладков.
Он также обратился к родителям, чьи дети отдыхают в лагерях.
— Дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает, и Андрей Викторович Милёхин (министр образования Белгородской области. — Прим. ред.) сейчас на связи со всеми руководителями лагерей. Поэтому — в пути, самое главное, у нас не находится никто.
О чрезвычайном происшествии на мосту утром 17 июля сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.
— Чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — Принимаются меры для восстановления ситуации.
Официальной информации о том, что стало причиной ЧП, нет. Некоторые телеграм-каналы писали, что произошло обрушение пролета. Но в Минтрансе заявили, что об обрушении речи не идет — со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.
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