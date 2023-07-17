Установлены личности погибших в ЧП на Крымском мосту

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два жителя Белгородчины.



— Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников — министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности. Когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама, — заявил Гладков.

