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«Вода вся во дворы стекает, теплая»: улицу Котовского залило из-за прорыва трубы

Очевидцы сняли видео с места происшествия

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Сегодня в Новосибирской области произошла вереница аварий и происшествий, это — одно из самых безобидных

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В Новосибирске затопило улицу Котовского из-за прорыва трубопровода 15 июля. Подписчик паблика «Нетипичный Новосибирск» выложил видеозапись, на которой видны потоки воды, текущие к жилым домам.

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Видео: «Нетипичный Новосибирск» / «ВКонтакте»

— На ул. Котовского, возле Сада Кирова, видимо, прорвало трубы, вода вся в дворы стекает, теплая, — сообщил автор видео.

15 июля Новосибирск и область засыпало градом. Ледяные осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах и населенных пунктах региона. В городе идет дождь, в некоторых районах сверкает молния. Из-за сильного ветра без света остались 15 тысяч жителей Новосибирской области.

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