«Вода вся во дворы стекает, теплая»: улицу Котовского залило из-за прорыва трубы

В Новосибирске затопило улицу Котовского из-за прорыва трубопровода 15 июля. Подписчик паблика «Нетипичный Новосибирск» выложил видеозапись, на которой видны потоки воды, текущие к жилым домам.
— На ул. Котовского, возле Сада Кирова, видимо, прорвало трубы, вода вся в дворы стекает, теплая, — сообщил автор видео.
15 июля Новосибирск и область засыпало градом. Ледяные осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах и населенных пунктах региона. В городе идет дождь, в некоторых районах сверкает молния. Из-за сильного ветра без света остались 15 тысяч жителей Новосибирской области.