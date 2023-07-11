«Удалось выйти из машины и убежать»: в Новосибирской области покупатель несколько раз пырнул ножом продавца BMW

В Новосибирской области покупатель пытался зарезать продавца BMW, автовладелец смог выйти из машины и убежать. Дело об инциденте передали в суд.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета,
Мужчина нашел объявление о продаже автомобиля в интернете, приехал в Новосибирскую область и договорился о встрече на
— Находясь в салоне машины потерпевшего, нанес ему множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что автовладельцу удалось выйти из машины и убежать от нападавшего, — сообщили в Следственном комитете.
Кроме того, нападавший похитил из автомобиля телефон потерпевшего более чем за
Следователи и сотрудники полиции смогли установить личность жителя Кемеровской области, мужчину поймали в соседней области.
Дело передали в суд, нападавшего обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем), п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Недавно в Новосибирске возле остановки «Зорге» двое мужчин напали на женщину.