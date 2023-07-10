Уровень воды достиг опасной отметки: показываем, как выглядит Сочи, который топит второй день

Пока большая часть страны изнывает от жары, в некоторых регионах вводят ограничения из-за непогоды. Больше всего досталось жителям и многочисленным туристам в Краснодарском крае. В ночь на
В Сочи за короткое время выпало 80 миллиметров осадков, ливни затопили участок федеральной трассы
Как рассказал утром 10 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате потопа в некоторых районах подтопило улицы и придомовые территории.
— Больше всего пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район. Там работы шли всю ночь. Спасатели и МЧС откачивали воду при помощи специальной техники. В поселке Мирном эвакуировали 54 человека. Они находятся в пункте временного размещения, им оказывается необходимая помощь, — написал Кондратьев у себя в телеграм-канале.
По информации краснодарского МЧС, в поселке Мирном в Сириусе к утру
Из-за ливня минувшей ночью в Сочи включали сирены. Уровень воды в реке Хороте достиг отметки «опасное явление», затопило участки и дороги, в некоторых районах вода смывала машины.
Нельзя было спастись от потопа и в общественном транспорте.
В аэропорту отменили и задержали рейсы. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе международного аэропорта Сочи, за прошедшие сутки на запасные аэродромы из-за непогоды ушли
— Уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи, и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время, — сообщает пресс-служба.
Аэропорт Сочи просит пассажиров обратить внимание на то, что на дорогах в Адлерском районе и федеральной территории «Сириус» сохраняется сложная обстановка, и учитывать это при планировании выезда в аэропорт.
Тем временем в самом аэропорту из-за задержки рейсов закончились места для пассажиров, ожидающих вылета. Люди оборудуют спальные места на полу.
— В самом аэропорту душно, кондиционеры не справляются, люди с детьми отдыхают прямо на прохожей части, — сообщает автор одного из видео.
В самом городе некоторые местные жители не теряют оптимизма. На одном из опубликованных видео мужчина решил половить рыбку из образовавшихся на дорогах рек, в то время как его друг обустроил импровизированный бассейн.
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует с 7 по 10 июля включительно. Губернатор региона предупреждает, что непогода еще сохраняется, «возможны смерчи и сходы селей», и просит туристов не ходить к морю.
Сейчас официально запрещено купаться в Сочи и Анапе. На пляжах подняли красные флаги, дежурят спасатели.
Причем власти и сотрудники МЧС предупреждают, что
Как выглядят затопленные курорты и что сейчас происходит в Краснодарском крае и Сочи, вы можете детально увидеть в онлайн-трансляции на SOCHI1.RU.