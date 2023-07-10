Уровень воды достиг опасной отметки: показываем, как выглядит Сочи, который топит второй день

В аэропорту отменили и задержали рейсы. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе международного аэропорта Сочи, за прошедшие сутки на запасные аэродромы из-за непогоды ушли 17 самолетов . При этом отмечается, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме с 02:00 мск.



— Уже 15 из 17 воздушных судов прибыли в аэропорт Сочи, и 13 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время, — сообщает пресс-служба.