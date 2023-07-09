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Два катка и самосвалы: что происходит на стройке четвертого моста во время дождя — видео

На дамбе моста ведут дорожные работы

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Рядом со Стартовой, 1 заметили дорожную технику

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В Новосибирске 9 июля во время дождя ведут работы на площадке строительства четвертого моста через Обь. Читатель НГС предположил, что там укладывают асфальт.

— На стройке четвертого моста кладут новый асфальт, хотя сейчас идет дождь, — сообщил читатель НГС 9 июля.

Новосибирец уточнил, что работы ведут в районе дома на улице Стартовая, 1. Мужчина заметил два катка для укладки покрытия и несколько самосвалов.

Судя по видео, на дамбе четвертого моста ведут дорожные работы. На момент публикации не удалось выяснить, какие именно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Возможно, на участке утрамбовывают покрытие из щебня

Видео: читатель НГС

Четвертый мост через реку Обь строят по концессионному соглашению между правительством Новосибирской области и дочерней компании группы «ВИС» ООО «Сибирская концессионная компания». НГС обратился в пресс-службу «ВИС» с просьбой прокомментировать строительные работы в дождливую погоду.

Несколько лет назад НГС рассказал, можно ли класть асфальт в холодную погоду, на снег и в лужи. Иногда возникают погодные условия, которые на языке дорожников называются «неблагоприятными», — это когда температура от +5 до -10 градусов. В методических рекомендациях Росавтодора уточняется, что дождь и снег тоже могут идти и работы в такую погоду проводятся, но в случае, если это не обильные осадки.

В памятке написано, что в случае, если дождь прекратился и имеется возможность просушить основание, его просушивают продувкой воздухом. В целом эксперты считают, что проводить ремонт дорог в непогоду дорого и сложно, — здесь мы рассказывали об этом подробнее.

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Четвертый мостУкладка асфальта в дождьВИС
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