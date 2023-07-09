Два катка и самосвалы: что происходит на стройке четвертого моста во время дождя — видео

В Новосибирске 9 июля во время дождя ведут работы на площадке строительства четвертого моста через Обь. Читатель НГС предположил, что там укладывают асфальт.



— На стройке четвертого моста кладут новый асфальт, хотя сейчас идет дождь, — сообщил читатель НГС 9 июля.

