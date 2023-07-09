Два катка и самосвалы: что происходит на стройке четвертого моста во время дождя — видео

В Новосибирске 9 июля во время дождя ведут работы на площадке строительства четвертого моста через Обь. Читатель НГС предположил, что там укладывают асфальт.
— На стройке четвертого моста кладут новый асфальт, хотя сейчас идет дождь, — сообщил читатель НГС 9 июля.
Новосибирец уточнил, что работы ведут в районе дома на улице Стартовая, 1. Мужчина заметил два катка для укладки покрытия и несколько самосвалов.
Судя по видео, на дамбе четвертого моста ведут дорожные работы. На момент публикации не удалось выяснить, какие именно.
Четвертый мост через реку Обь строят по концессионному соглашению между правительством Новосибирской области и дочерней компании группы «ВИС» ООО «Сибирская концессионная компания». НГС обратился в пресс-службу «ВИС» с просьбой прокомментировать строительные работы в дождливую погоду.
Несколько лет назад НГС рассказал, можно ли класть асфальт в холодную погоду, на снег и в лужи. Иногда возникают погодные условия, которые на языке дорожников называются «неблагоприятными», — это когда температура от +5 до -10 градусов. В методических рекомендациях Росавтодора уточняется, что дождь и снег тоже могут идти и работы в такую погоду проводятся, но в случае, если это не обильные осадки.
В памятке написано, что в случае, если дождь прекратился и имеется возможность просушить основание, его просушивают продувкой воздухом. В целом эксперты считают, что проводить ремонт дорог в непогоду дорого и сложно, — здесь мы рассказывали об этом подробнее.