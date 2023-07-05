«На катамаране лопнул баллон»: 20 детей из Новосибирской области застряли на реке

20 детей и 4 взрослых из Новосибирской области застряли на реке в Красноярском крае. Об этом сообщили в агентстве ГО, ЧС и ПБ по региону.

Инцидент произошел 4 июля на реке Мана. Дети и взрослые сплавлялись по реке на плавсредстве, но на катамаране лопнул баллон. Плыть дальше группа не смогла и обратилась за помощью к местным спасателям.