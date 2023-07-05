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«На катамаране лопнул баллон»: 20 детей из Новосибирской области застряли на реке

Им помогли выбраться спасатели

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Путешественники не пострадали

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20 детей и 4 взрослых из Новосибирской области застряли на реке в Красноярском крае. Об этом сообщили в агентстве ГО, ЧС и ПБ по региону.

Инцидент произошел 4 июля на реке Мана. Дети и взрослые сплавлялись по реке на плавсредстве, но на катамаране лопнул баллон. Плыть дальше группа не смогла и обратилась за помощью к местным спасателям.

— Спасатели с помощью плавсредств эвакуировали группу из 9 человек вместе со снаряжением в поселок Манский. Остальная группа, починив катамаран, добралась на нем до поселка в сопровождении спасателей, — сообщили в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал, медицинская помощь детям и взрослым не понадобилась.

Недавно в МЧС по Новосибирской области предупредили о возможности волн до двух метров на Обском море из-за сильного ветра. Перед выходом на воду спасатели советуют проверять прогноз погоды.

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