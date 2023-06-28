«Могут достигать в высоту до 2 метров»: МЧС предупредило о возможности огромных волн на Обском море

МЧС предупредило о возможности волн до двух метров из-за сильного ветра. Спасатели отметили, что опаснее всего находиться на Обском море и на озере Чаны.

Как объяснили в пресс-службе МЧС, синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре до 18–20 метров в секунду. В такую погоду на водоемах образуются сильные волны.