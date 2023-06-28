«Могут достигать в высоту до 2 метров»: МЧС предупредило о возможности огромных волн на Обском море

МЧС предупредило о возможности волн до двух метров из-за сильного ветра. Спасатели отметили, что опаснее всего находиться на Обском море и на озере Чаны.
Как объяснили в пресс-службе МЧС, синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре до 18–20 метров в секунду. В такую погоду на водоемах образуются сильные волны.
— Волна в высоту может достигать до 1,5–2 метров. Спасатели предостерегают, что отдых на водоемах, а особенно на Новосибирском водохранилище и на озере Чаны, рискует стать опасным занятием, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Спасатели советуют всегда надевать жилет при выходе на воду и заранее смотреть прогноз погоды. При сильном ветре лучше всего остаться дома.
— Небольшие резиновые лодки, на которых чаще всего выходят рыбаки, достаточно легкие. Из-за сильных порывов ветра повышается вероятность происшествий. Лодка легко может перевернуться, — предостерегают рыбаков заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Дмитрий Русинов.
Сегодня, 28 июня, МЧС разослало сообщение о штормовом предупреждении. В Новосибирской области ожидаются грозы, дожди и шквалистый ветер 17–23 м/с. 29 июня, по данным синоптиков, погода должна улучшиться.