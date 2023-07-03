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«Газель» провалилась посреди дороги в Бердске — видео с места

Инцидент произошел ночью

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У машины провалилось одно колесо

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В Бердске сегодня, 3 июля, посреди дороги провалилась «Газель». Об этом рассказали в телеграм-канале «АвтоБердск», опубликовав видео.

Инцидент произошел сегодня ночью. Как отмечают авторы поста, это произошло недалеко от ТЦ «Орбита». Ранее на этом месте дорогу ремонтировали и была сделана «заплатка».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент попал на видео

Видео: «АвтоБердск«/ телеграм-канал

Корреспондент НГС направила запрос в администрацию города Бердск, чтобы уточнить причину произошедшего.

На прошлой неделе возле здания мэрии Новосибирска провалилась поливальная машина. Как стало известно позже, специализированная техника наехала на телефонный колодец, который не выдержал нагрузку.

ГазельПровалАвтомобильДорогаБердск
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