«Газель» провалилась посреди дороги в Бердске — видео с места

Корреспондент НГС направила запрос в администрацию города Бердск, чтобы уточнить причину произошедшего.



На прошлой неделе возле здания мэрии Новосибирска провалилась поливальная машина. Как стало известно позже, специализированная техника наехала на телефонный колодец, который не выдержал нагрузку.