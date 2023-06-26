15-летняя девушка сломала ногу на Михайловской набережной в День города

В Новосибирске на Дне города 15-летняя девушка сломала ногу на Дне города на Михайловской набережной. Об этом сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».
— Помощь потребовалась девушке 2008 года рождения, которая получила перелом голеностопного сустава левой ноги. Девушке была оказана первая помощь, наложена шина, — сообщили спасатели.
Также на Дне города 28-летний мужчина вывихнул голеностопный сустав правой ноги. Пострадавших транспортировали до автомобиля скорой помощи и передали дежурившим на празднике врачам.
Вечером 25 июня после празднования Дня города жители Новосибирска попали в давку. Инцидент произошел в подземном переходе в районе станции метро «Речной вокзал».