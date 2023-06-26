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15-летняя девушка сломала ногу на Михайловской набережной в День города

Ей оказали первую помощь

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Девушке помогли спасатели и врачи, которые дежурили на празднике

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В Новосибирске на Дне города 15-летняя девушка сломала ногу на Дне города на Михайловской набережной. Об этом сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС».

— Помощь потребовалась девушке 2008 года рождения, которая получила перелом голеностопного сустава левой ноги. Девушке была оказана первая помощь, наложена шина, — сообщили спасатели.

Также на Дне города 28-летний мужчина вывихнул голеностопный сустав правой ноги. Пострадавших транспортировали до автомобиля скорой помощи и передали дежурившим на празднике врачам.

Вечером 25 июня после празднования Дня города жители Новосибирска попали в давку. Инцидент произошел в подземном переходе в районе станции метро «Речной вокзал».

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