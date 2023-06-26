«Очень много людей»: новосибирцы устроили давку в подземном переходе — видео

Вечером 25 июня жители Новосибирска попали в давку после завершения празднования Дня города. Как сообщил НГС Александр Кузнецов, инцидент произошел в подземном переходе в районе станции метро «Речной вокзал».
По словам сибиряка, горожане попали в затор в подземном переходе после завершения праздничной программы в честь 130-летия Новосибирска на Михайловской набережной. Инцидент попал на видео.
— Мы спускались в пешеходный переход на «Речном вокзале», где проходило мероприятие. Очень много людей большая плотность. Сильная давка в переходе, — сказал сибиряк.
За тем, как новосибирцы отметили День города в 2023 году, мы наблюдали в режиме онлайн. В честь праздника в Новосибирске на Михайловской набережной устроили фаер-шоу.