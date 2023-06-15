Трагедия на стройке ЖК «Европейский берег». Что случилось — рассказываем в одном видео

15 июня утром на строительной площадке ЖК «Европейский берег» упал строительный кран. Крановщик была в кабине.
— Иду, вижу, как падает кран. Подхожу, и всё. Мужчина второй сказал, что надо вызывать скорую. Может быть, я вызову скорую. Всё хорошо, вызвали. Может быть, помощь какая-то нужна. Они сказали: «Она еще дышит», — рассказала очевидец.
Журналист приехала на место происшествия — в этом видео есть первые кадры после происшествия.
57-летняя крановщица умерла еще до приезда скорой. Следователи возбудили уголовное дело, представители застройщика (ЖК строит компания «Брусника») сообщили, что кран опрокинулся при перемещении к месту демонтажа:
— К тому моменту все строительные работы на площадке были завершены. Для этого его начали перегонять к краю путей. По пока не выясненным причинам подъемный механизм сбил тупиковые упоры и опрокинулся.
Кран упал на парковку — пострадали 8 автомобилей. Один из очевидцев говорит, что людей в машинах, к счастью, не было. Все подробности случившегося на стройплощадке можно также узнать из онлайн-трансляции.