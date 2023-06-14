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«Дочь почувствовала запах гари от розетки»: названа предварительная причина пожара, где погиб ребенок

Семья переехала на дачу на лето

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Пожарные потушили огонь менее чем за 10 минут

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Дознаватели МЧС озвучили наиболее вероятную причину пожара, который унес жизнь 12-летнего ребенка в Новосибирске. Инцидент произошел в СНТ «Конструктор» в Первомайском районе.

— Наиболее вероятная причина — неисправность электропроводки, — рассказала НГС заместитель главного государственного инспектора Новосибирска по пожарному надзору Екатерина Гусельникова. — Старшая девочка утром проснулась, почувствовала запах гари от розетки, выключила энергопотребители из нее и ушла.

Вскоре после этого дача и баня загорелись. Отец успел вытащить из огня младшего четырехлетнего сына, сейчас ребенок находится в ожоговом отделении. Старший, 12-летний мальчик, погиб. Мама детей в это время находилась в роддоме, по данным источника НГС, ночью она родила мальчика.

— Хорошая, нормальная семья, не алкаши и не бомжи. На даче они жили только летом — в домике даже отопления не было, — рассказал источник.

Обстоятельства смерти ребенка решили изучить следователи СК: они возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

— Следователи совместно с сотрудниками МЧС и следователями-криминалистами провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена пожарно-техническая экспертиза, и судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, — рассказали в ведомстве.

Ранее НГС писал о страшном пожаре в коттедже в Мошковском районе. Он унес жизни трех человек.

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