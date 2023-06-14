«Дочь почувствовала запах гари от розетки»: названа предварительная причина пожара, где погиб ребенок

Дознаватели МЧС озвучили наиболее вероятную причину пожара, который унес жизнь
— Наиболее вероятная причина — неисправность электропроводки, — рассказала НГС заместитель главного государственного инспектора Новосибирска по пожарному надзору Екатерина Гусельникова. — Старшая девочка утром проснулась, почувствовала запах гари от розетки, выключила энергопотребители из нее и ушла.
Вскоре после этого дача и баня загорелись. Отец успел вытащить из огня младшего четырехлетнего сына, сейчас ребенок находится в ожоговом отделении. Старший,
— Хорошая, нормальная семья, не алкаши и не бомжи. На даче они жили только летом — в домике даже отопления не было, — рассказал источник.
Обстоятельства смерти ребенка решили изучить следователи СК: они возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».
— Следователи совместно с сотрудниками МЧС и следователями-криминалистами провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена пожарно-техническая экспертиза, и судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, — рассказали в ведомстве.
Ранее НГС писал о страшном пожаре в коттедже в Мошковском районе. Он унес жизни трех человек.