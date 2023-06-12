«От машин не осталось ничего»: несколько грузовиков столкнулись на новосибирской трассе

Днем 12 июня на трассе недалеко от Болотного произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы, на трассе столкнулось несколько грузовиков. Видео последствия аварии опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Проезжали мимо примерно в 18:30, столкнулось несколько фур, сначала заметили грузовик с красной разбитой кабиной, которая вылетела с дороги в кювет. Еще несколько машин разбито, также сильно пострадала «Газель», которая стояла между фурами. От машин не осталось ничего, — рассказала НГС очевидец Виктория.
По словам свидетелей аварии, на месте работают сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД. В инспекции пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее на улице Большевистской произошло массовое ДТП с участием трех седанов. На месте работают пожарные.