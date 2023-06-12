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«От машин не осталось ничего»: несколько грузовиков столкнулись на новосибирской трассе

На месте работают сотрудники ДПС и бригада скорой помощи

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Одна из машин вылетела с дороги в кювет

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Днем 12 июня на трассе недалеко от Болотного произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы, на трассе столкнулось несколько грузовиков. Видео последствия аварии опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Проезжали мимо примерно в 18:30, столкнулось несколько фур, сначала заметили грузовик с красной разбитой кабиной, которая вылетела с дороги в кювет. Еще несколько машин разбито, также сильно пострадала «Газель», которая стояла между фурами. От машин не осталось ничего, — рассказала НГС очевидец Виктория.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

По словам свидетелей аварии, на месте работают сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД. В инспекции пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее на улице Большевистской произошло массовое ДТП с участием трех седанов. На месте работают пожарные.

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