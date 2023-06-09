Россиянина загрызла акула в Египте: что надо знать, чтобы такое не повторилось с вами

Наши туристы уже думают, как отказаться от отдыха в Египте. Редакции E1.RU рассказала читательница:

— Мы купили позавчера путевку на 13 июня, вроде как в 39 километрах от этого места. Жуть как страшно туда лететь теперь. Вернуть путевку не можем, при отказе от тура будет полная потеря средств, это не страховой случай.



Как отмечают эксперты туристической сферы, в Египте официально не объявлена угроза безопасности отдыха. Поэтому аннулировать туры можно только по правилам операторов, что туристам крайне невыгодно.