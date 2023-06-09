freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 82.09
eur 88.04
СрочноЖесткое ДТП на Петухова
Все новости
Все новости

Жесткое ДТП на Петухова: смотрим, во что превратилась Toyota после ДТП с фурой

После аварии начала собираться пробка

2 931

ДТП на Петухова

Поделиться

В Кировском районе Новосибирска на улице Петухова в пятницу днем, 9 июня, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota и большегруза. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент-Новосибирск».

— На Петухова «Тойота» влетела в фуру. Данные о пострадавших уточняем, — сообщается в посте.

На прикрепленной видеозаписи светлый автомобиль врезался в фуру. Судя по серьезным повреждениям, это произошло на высокой скорости. Капот и багажник легковушки смяты, окна выбиты. Вокруг валяется стекло. На месте уже работают сотрудники полиции. Фура перегородила дорогу. Там уже начала собираться пробка.

— Левый ряд, средний ряд, правый ряд, — сообщают сибиряки о заторе.

Они также подтверждают, что фура встала поперек дороги на 3 полосы, а на месте работает ДПС.

Корреспондент НГС обратился за комментариями в городскую автоинспекцию, но там не смогли оперативно прокомментировать происходящее.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент-Новосибирск»

Ранее НГС писал, что Бугринский мост засыпало овощами и фруктами. Там столкнулись два водителя на «Газелях».

По теме

ДТПАварияФураНовосибирскПробка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter