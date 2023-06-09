Жесткое ДТП на Петухова: смотрим, во что превратилась Toyota после ДТП с фурой

В Кировском районе Новосибирска на улице Петухова в пятницу днем, 9 июня, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota и большегруза. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент-Новосибирск».
— На Петухова «Тойота» влетела в фуру. Данные о пострадавших уточняем, — сообщается в посте.
На прикрепленной видеозаписи светлый автомобиль врезался в фуру. Судя по серьезным повреждениям, это произошло на высокой скорости. Капот и багажник легковушки смяты, окна выбиты. Вокруг валяется стекло. На месте уже работают сотрудники полиции. Фура перегородила дорогу. Там уже начала собираться пробка.
— Левый ряд, средний ряд, правый ряд, — сообщают сибиряки о заторе.
Они также подтверждают, что фура встала поперек дороги на 3 полосы, а на месте работает ДПС.
Корреспондент НГС обратился за комментариями в городскую автоинспекцию, но там не смогли оперативно прокомментировать происходящее.
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