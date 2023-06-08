Власти Новой Каховки рассказали, сколько человек погибли после разрушения плотины ГЭС

Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал о том, сколько человек пострадало из-за подтоплений после разрушения плотины Каховской ГЭС. По его словам, погибли 5 человек, 41 человек пострадал.
— Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся, — сказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Также мэр города сообщил о том, что уровень воды в Новой Каховке после затопления снизился примерно на 1,2 метра. МЧС РФ за сутки эвакуировало больше 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области. По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, пик наводнения смещается от города Алешки к Голой Пристани, самая сложная ситуация сложилась в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий.
— Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике — только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие — рассказал он, добавив, что скорость течения Днепра увеличилась в 10 раз.
Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщили, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.
Президент России Владимир Путин упомянул инцидент в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда обсуждалась ситуация вокруг Украины. Он назвал разрушение плотины «варварской акцией» со стороны украинских властей, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию «преднамеренной диверсией Украины», одной из целей которой было лишить Крым воды.
Мы вели онлайн-трансляцию, в которой рассказывали обо всём, что известно о случившейся ситуации.