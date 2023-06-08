Власти Новой Каховки рассказали, сколько человек погибли после разрушения плотины ГЭС

Также мэр города сообщил о том, что уровень воды в Новой Каховке после затопления снизился примерно на 1,2 метра. МЧС РФ за сутки эвакуировало больше 300 человек, в том числе 70 детей, с подтопленных территорий Херсонской области. По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, пик наводнения смещается от города Алешки к Голой Пристани, самая сложная ситуация сложилась в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий.