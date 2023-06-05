«Не связано с пожаром и эвакуацией»: в новосибирской больнице назвали причину смерти пациентки

— Никто из наших пациентов не пострадал из-за пожара и тем более не погиб из-за пожара или при эвакуации. К сожалению, одна из пациенток ОРИТ скончалась через два часа после перевода в отделение реанимации РСЦ — это соседний корпус ЦКБ. Состояние женщины не связано с пожаром и эвакуацией, она три недели находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, с гнойным воспалением средостения после разрыва пищевода и тромбоэмболией легочной артерии, — говорится в сообщении ЦКБ от 5 июня . — Наш коллектив приносит искренние соболезнования близким скончавшейся пациентки.

