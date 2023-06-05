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«Не связано с пожаром и эвакуацией»: в новосибирской больнице назвали причину смерти пациентки

По мнению медиков, смерть 70-летней связана с тяжелым состоянием здоровья

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Предварительной причиной пожара в больнице в МЧС назвали замыкание проводки

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В Центральной клинической больнице Академгородка прокомментировали гибель одной из пациенток 4 июня. Тем вечером произошел пожар, родные 70-летней женщины рассказали НГС о том, что она погибла, не пережив транспортировку. В самой больнице считают, что трагедия не связана ни с пожаром, ни с эвакуацией.

— Никто из наших пациентов не пострадал из-за пожара и тем более не погиб из-за пожара или при эвакуации. К сожалению, одна из пациенток ОРИТ скончалась через два часа после перевода в отделение реанимации РСЦ — это соседний корпус ЦКБ. Состояние женщины не связано с пожаром и эвакуацией, она три недели находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, с гнойным воспалением средостения после разрыва пищевода и тромбоэмболией легочной артерии, — говорится в сообщении ЦКБ от 5 июня. — Наш коллектив приносит искренние соболезнования близким скончавшейся пациентки.

Врачи подчеркнули, что прогноз состояния здоровья женщины был крайне неблагоприятный, о чем ее родным сообщалось.

Напомним, пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирске начался днем 4 июня, из здания эвакуировали 143 пациента. Предварительная причина пожара — короткое замыкание, общая площадь горения составила около 1800 квадратных метров. НГС собрал всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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