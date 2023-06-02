Мальчик облил горячий мангал жидкостью для розжига: на ребенке загорелась одежда

В городе Купино в Новосибирской области вчера, 1 июня, в 22:10 13-летний подросток получил ожоги 30% тела второй и третьей степени. Это произошло после того, как он вылил жидкость для розжига в мангал.
— После того, как на мангале пожарили сосиски, он решил, что угли погасли, и начал лить в мангал средство для розжига. Произошло воспламенение одежды, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Как объяснили специалисты МЧС, главная опасность при использовании жидкости для розжига — тлеющие угли. При попадании на них горючей жидкости огонь по струе поднимается в бутылку, в результате она взрывается. Пламя попадает на одежду и кожу окружающих людей.
— Несмотря на неоднократные предупреждения о запрете и опасности использования розжига при горящих углях в мангале, МЧС регистрирует десятки подобных случаев каждый год, — добавили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В апреле под Новосибирском 14-летний подросток хотел выполнить трюк из фаер-шоу, залил в рот бензин и поджег. Мальчика госпитализировали.
В июле 2022 года президент новосибирской региональной Федерации рукопашного боя «Сибирь» Виталий Русаков попал в реанимацию после того, как залил розжиг в мангал. Мужчина пытался потушить огонь, катаясь по песку.