Мальчик облил горячий мангал жидкостью для розжига: на ребенке загорелась одежда

— После того, как на мангале пожарили сосиски, он решил, что угли погасли, и начал лить в мангал средство для розжига. Произошло воспламенение одежды, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.



Как объяснили специалисты МЧС, главная опасность при использовании жидкости для розжига — тлеющие угли. При попадании на них горючей жидкости огонь по струе поднимается в бутылку, в результате она взрывается. Пламя попадает на одежду и кожу окружающих людей.