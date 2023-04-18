Хотел выполнить трюк из фаер-шоу: под Новосибирском 14-летний подросток залил в рот бензин и поджег

Под Новосибирском 14-летний подросток хотел выполнить трюк из фаер-шоу, залил в рот бензин и поджег. Подростка госпитализировали.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, инцидент произошел 9 апреля в городе Обь.
— Жидкость частично пролилась на лицо, шею и воспламенилась, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
После случившегося подростка госпитализировали в ожоговый центр с ожогами первой, второй степени лица и шеи, ожогом верхних дыхательных путей.
Сообщение поступило в отдел дознания надзорной деятельности по городу Обь. Сейчас проводится проверка.
Недавно в Краснообске подросток пытался поджечь местную жительницу с помощью дезодоранта и зажигалки. Он направил огонь ей в лицо. После случившегося делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Оказалось, что школьника знают местные жители, а из-за плохого поведения он учится дома. НГС выяснил, что известно о подростке.