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Хотел выполнить трюк из фаер-шоу: под Новосибирском 14-летний подросток залил в рот бензин и поджег

Мальчика госпитализировали с ожогами

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Мальчику понадобилась помощь врачей

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Под Новосибирском 14-летний подросток хотел выполнить трюк из фаер-шоу, залил в рот бензин и поджег. Подростка госпитализировали.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, инцидент произошел 9 апреля в городе Обь.

— Жидкость частично пролилась на лицо, шею и воспламенилась, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

После случившегося подростка госпитализировали в ожоговый центр с ожогами первой, второй степени лица и шеи, ожогом верхних дыхательных путей.

Сообщение поступило в отдел дознания надзорной деятельности по городу Обь. Сейчас проводится проверка.

Недавно в Краснообске подросток пытался поджечь местную жительницу с помощью дезодоранта и зажигалки. Он направил огонь ей в лицо. После случившегося делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Оказалось, что школьника знают местные жители, а из-за плохого поведения он учится дома. НГС выяснил, что известно о подростке.

Обновлено.
Несовершеннолетнего с ожогами госпитализировали. Соответствующие данные НГС подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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