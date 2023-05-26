Новосибирец продавал технику, но не привозил — его обвиняют в мошенничестве на 8,5 миллиона рублей

В Новосибирске мужчина продавал технику, брал деньги, но не привозил товар. Его обвиняют в мошенничестве на 8,5 миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе прокураторы региона, в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года
Всего местный житель продал технику 33 людям на более чем 8,5 миллиона рублей.
— Прокуратура города Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении
Уголовное дело направили в Заельцовский районный суд.
Недавно в Новосибирске местный житель обманул женщину при починке компьютерной техники, назвав стоимость ремонта в несколько раз больше реальной. Сумма ущерба оказалась больше 100 тысяч рублей.