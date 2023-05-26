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Тема дняМуляжи камер установят в Новосибирской области
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Новосибирец продавал технику, но не привозил — его обвиняют в мошенничестве на 8,5 миллиона рублей

Уголовное дело передали в суд

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От действий 21-летнего новосибирца пострадали 33 человека

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В Новосибирске мужчина продавал технику, брал деньги, но не привозил товар. Его обвиняют в мошенничестве на 8,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокураторы региона, в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года 21-летний новосибирец убедил пострадавших, что он может купить бытовую и цифровую технику ниже рыночной цены в одном из магазинов города. Мужчина получал деньги, но товар не поставлял.

Всего местный житель продал технику 33 людям на более чем 8,5 миллиона рублей.

— Прокуратура города Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Заельцовский районный суд.

Недавно в Новосибирске местный житель обманул женщину при починке компьютерной техники, назвав стоимость ремонта в несколько раз больше реальной. Сумма ущерба оказалась больше 100 тысяч рублей.

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