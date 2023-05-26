Новосибирец продавал технику, но не привозил — его обвиняют в мошенничестве на 8,5 миллиона рублей

В Новосибирске мужчина продавал технику, брал деньги, но не привозил товар. Его обвиняют в мошенничестве на 8,5 миллиона рублей.



Как сообщили в пресс-службе прокураторы региона, в период с декабря 2020 года по июнь 2022 года 21-летний новосибирец убедил пострадавших, что он может купить бытовую и цифровую технику ниже рыночной цены в одном из магазинов города. Мужчина получал деньги, но товар не поставлял.