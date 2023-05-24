Семиклассник в Красноярске установил плату за школьный туалет по 20 рублей и вгонял в долги других учеников

Семиклассник одной из школ Красноярска организовал бизнес прямо в учебном заведении. Он сделал общий туалет платным и собирал деньги с одноклассников и других школьников. За что получил прозвище Король Туалетов.
Вход в уборную он оценил в 20 рублей, говорят в прокуратуре Красноярского края. Услуга пользовалась популярностью, а вместе с этим росло и число должников.
— К «злостным неплательщикам» подросток применял весь арсенал «коллекторских» средств: от уговоров, угроз до физической силы, — поясняют в ведомстве.
Рабочая бизнес-модель вскрылась случайно, когда один из учеников пришел домой со ссадинами. Он рассказал родителям, что задолжал «туалетному королю» 2 тысячи рублей. К делу подключились другие родители, заподозрившие неладное. В том числе резкое снижение карманных денег у детей.
В итоге семиклассника осудили за вымогательство. С учетом возраста и иных смягчающих обстоятельств обошлось условным сроком: 1 год лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Наказание понесли и педагоги. Как оказалось, некоторые из них знали о хитрой схеме, но ничего не сделали. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.
Школу в прокуратуре не называют, но уточняют, что она находится в Свердловском районе. Всё описанное происходило с января по март 2022 года. А семиклассник был из благополучной семьи.
В середине мая НГС рассказывал о том, как детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко провела экспертный совет из-за конфликта с непослушным учеником в одной из школ. Мальчик матерился и срывал уроки.